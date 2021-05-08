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«Для меня этот проект завершился»: как сложилась судьба врачей, которые лишились работы или уехали из страны
08.05.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После силового разгона акций протеста в августе прошлого года многие медики выступили против насилия. Кто-то выходил на акции солидарности, получал штрафы и сутки ареста, кто-то просто решил уехать из страны в том числе и из-за того, что не мог смириться с происходящим, опасался репрессий, кто-то из-за своей позиции лишился работы. Как сложилась жизнь тех врачей, с которыми в клиниках не продлили контракты или которые вынуждены были уволиться сами? Рассказываем несколько историй.
Главврач детской больницы ищет новую работу
История отставок врачей началась в августе прошлого года — с
В ноябре 2020 года известный детский реаниматолог, кандидат наук Андрей Витушко, получил уведомление, что РНПЦ «Мать и дитя» контракт с ним продлевать
Врача задержали 12 августа 2020 года у Центрального РУВД, он вместе с женой искал там своего несовершеннолетнего сына Мирона, которого незадолго до этого на глазах матери увезли предположительно сотрудники ОМОНа. Андрея и его жену Кристину увезли в ЦИП на Окрестина. Кристину
С портретами Андрея Витушко и плакатами с требованием освободить его, все это время на акции солидарности к Белорусскому государственному медуниверситету выходили медицинские работники.
У Андрея Витушко более 20 лет практического опыта, он спас не одного малыша. После ухода из РНПЦ он устроился на полставки на работу в 3-ю детскую городскую больницу Минска, где работает до сих пор. Также он трудится сейчас консультантом по проектам по охране здоровья в ИТ-компании.
То, что Андрея Витушко, взяли на работу в детскую больницу, стало одной из причин, почему
— Основная причина — это то, что я подписался за Бабарико, — они проследили по номеру паспорта, — рассказал Очеретний. Еще одна претензия, по его словам, касалась того, что он взял на работу уволенных ранее врачей Рустама Айзатулина и Андрея Витушко.
Сейчас Максим Очеретний в официальном отпуске. Уволенным по соглашению сторон главврач будет с начала июня — когда заканчивается его отпуск. Если возникнет какой-то форс-мажор, то его до этого времени могут вызвать в клинику. А так — он сейчас в поиске новой работы.
Травматолог-ортопед Рустам Айзатулин уволился из 3-й городской детской клинической больницы в знак солидарности с доктором Очеретним. 7 мая у него в клинике был последний рабочий день. В детскую больницу он пришел после того, как на 2021 год ему не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии. Как рассказывал доктор
— Я не считаю, что здесь можно рассматривать только политический момент. Скорее, стечение обстоятельств. У меня есть свое политическое мнение. Если посмотреть мои посты и фотографии в фейсбуке, трудно кого-то обмануть. Да, я участвовал в акциях, стоял в цепях солидарности, но это всегда было в нерабочее время. Если нужно понести за это какое-то наказание, я готов. Но примешивать к этому РНПЦ травматологии не стоит. Со стороны руководства научного центра ко мне никаких вопросов на эту тему не было, — пояснял доктор.
Рустам Айзатулин специализируется на ортопедии у детей с нейромышечными и другими редкими заболеваниями. Сейчас он по-прежнему консультирует детей-подопечных благотворительных проектов «Геном» и «РАНО». Также он
Доктор Мартов: живет в деревне и смотрит на озеро
С 3 апреля Витебске увольняют Владимира Мартова — реаниматолога, который первым в Беларуси честно говорил о ковиде">не продлили трудовой контракт Владимиру Мартову — уже бывшему заведующему отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). В интервью TUT.BY доктор
В Минздраве
Сейчас Владимир Мартов нигде не работает и работу не ищет. Говорит, что «ушел в добровольное изгнание»: живет в деревне в Лепельском районе, ничего не делает, смотрит на озеро.
В БСМП в Витебске Мартов проработал около 20 лет. Туда его пригласил отец — известный медик Юрий Борисович Мартов. Владимир Юрьевич рассказывает, что в клинике на протяжении этих лет реализовывался серьезный проект по современной хирургии, теперь он для него завершился. А то, что ему не продлили контракт, по его словам, один из штрихов общей ситуации, отражающей происходящее.
— Завершился 20-летний проект, сейчас нужно понять, чем заниматься, — говорит доктор Мартов.
Уволили из клиники, пришлось уйти и из частного медцентра
12 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии
Как следует из приказа, подписанного директором РНПЦ Рышардом Сидоровичем, врача Руслана Бадамшина принято решение уволить с 13 апреля «в связи с отсутствием на работе 8.04.2021 с 10.00 по 12.00 без уважительных причин», а также «принимая во внимание уже имеющиеся неснятые (непогашенные) дисциплинарные взыскания».
Свой пятый административный арест Руслан Бадамшин отбывал в Жодино, его освободили в 7.30 8 апреля. На работу он смог приехать к 12 часам дня.
В объяснительной, которую Бадамшин
Сейчас Руслан Бадамшин безработный. До недавних пор доктор работал в частном центре, но и оттуда ему пришлось уволиться. По словам врача, уволить его попросили «сверху», в итоге он написал заявление по собственному желанию.
Уехал на реабилитацию в Чехию и нашел там работу
Алексей Белостоцкий работал в Беларуси оперирующим урологом в 4-й клинической больнице Минска. Сейчас он живет в Чехии, туда доктор приехал на реабилитацию и решил остаться. Вскоре Алексей должен там выйти на работу.
— В ближайшую неделю все решится — буду знать, куда выходить на работу. Я уже съездил в одну небольшую больницу, но там у меня может быть очень мало оперативной активности (работы, связанной с операциями. — Прим. TUT.BY). А у меня все-таки знаний и навыков в этой области побольше. Чтобы это все не забывалось, хотелось бы иметь возможность смотреть на операции или самому под присмотром что-то сделать.
Алексея Белостоцкого задержали неизвестные в штатском вечером 2 сентября 2020 года у станции метро «Пушкинская», когда он, по его же словам, ехал к отцу, и отвели в микроавтобус. На следующий день начался суд по его административному делу, который так и не закончился: врача увезли в больницу скорой медицинской помощи, где у него
В БСМП Алексей Белостоцкий пробыл около недели, затем продолжил лечиться дома на больничном, успел сделать операцию на барабанной перепонке. После всего у него появилась возможность попасть на реабилитацию в Чехию, и он уехал туда вместе с супругой, которая тоже работала в Беларуси врачом. После реабилитации из-за сложившейся ситуации в родной стране медики решили домой пока не возвращаться.
— Все это время мы учили чешский язык, переводили документы, пытались узаконить здесь свое пребывание, я пытался подрабатывать, потому что за что-то жить нужно, искал какую-то постоянную работу и ездил на собеседования. Вместе со мной в Чехии сейчас около 30 врачей из Беларуси, все здесь по программе помощи для пострадавших белорусских медиков. Хотя я сначала приехал на реабилитацию и только потом попал в эту программу.
Сначала Алексей искал в Чехии работу водителем, на стройке, в доставке еды, только потом появилась возможность найти что-то по специальности.
— Здесь жить дорого, а если ты не работаешь — это проблема.
Медик рассказывает, что планируется, что он будет работать в государственной больнице в одном из городов Чехии.
— Нам дают три месяца испытательного срока, за которые мы должны подтянуть уровень чешского языка, научиться разбираться в медицинской документации. По истечении этих трех месяцев мы будем работать помощниками врача — не самостоятельно, а под наблюдением. В течение двух лет мы имеем право работать с подтвержденным дипломом без апробации, то есть экзаменов, но за это время должны экзамены сдать.
Супруга Алексея, которая работала в Минске врачом-рентгенологом, решила уйти из медицины и сейчас учится на ретушера фотографий. Живет пара в лагере, когда Алексей выйдет на работу — будут искать новое жилье, но, скорее всего, его предоставит клиника.
— Больница, которая заинтересована в специалисте, предлагает жилье: это или квартира. или общежитие. В Чехии ощущается нехватка врачей, люди ждут консультаций узких специалистов по месяцу. Но с другой стороны врачам с постсоветского пространства в Чехии подтвердить свои дипломы сложнее, чем даже в Германии и Польше. Чехи это понимают и сейчас стараются этот момент упростить.
Анестезиолог-реаниматолог: в отделении работает несколько человек из Беларуси
Анестезиолог-реаниматолог Игорь Таболич переехал с женой из Минска в Москву осенью прошлого года.
Врача задержали 29 августа: он пришел на женский марш, чтобы поддержать свою будущую супругу, стоял неподалеку с флагом на плечах. Вскоре подошли люди в балаклавах и увели в спецтранспорт. На Окрестина врач пробыл двое суток, по итогу суд ему
Через некоторое время Таболич с женой переехал в Москву, там нашел работу в реанимации одной из государственных больниц. Сейчас работает уже в другой — тоже государственной и тоже с пациентами с COVID-19.
— Из больницы в Москве, где я работал сначала, ушел, потому что там не хватало лекарств для лечения пациентов и приходилось препараты покупать за свои деньги, но даже не в этом проблема, а в том, что в аптеке их было не купить. Мы с коллегами написали жалобу в Минздрав, приехала проверка. Мы понимали, что придется уходить — и несколько врачей из реанимации ушли. Сейчас я тоже работаю в государственной больнице, но здесь есть все, а там нет ничего. Вопрос — почему? Проблемы были с препаратами, лабораторной диагностикой, был недостаток средств индивидуальной защиты.
Игорь рассказывает, что только в его отделении работает несколько медиков из Беларуси, все переехали в Москву еще до 2020 года. При этом многие его коллеги, которые остались на родине, и сейчас интересуются, как уехать.
Проблем с трудоустройством, рассказывает Таболич, у него не было: надо было пройти онлайн-курсы повышения квалификации. Но это, говорит, было не сложно. Если сравнивать зарплату, то учитывая ковидные надбавки в Москве она чуть больше, чем в Минске.
Работы в ковидной реанимации сейчас, по его словам, много:
— За месяц работы в этой реанимации я вижу только рост количества пациентов. У нас в очереди в госпиталь сейчас стоит десять машин скорой (примерно на 21.00 7 мая. — Прим. TUT.BY), я такого еще не видел. Много молодых пациентов: сейчас принял пациента 35 лет, КТ4 (тяжелая степень поражения легких, поражено более 75% — Прим. TUT.BY), это крайне тяжелый пациент. В соседнюю палату приехала девушка, 25 лет. Все с избыточной массой тела и сахарным диабетом, а это реальные факторы риска. Но, правда, в соседней палате лежит парень 33 лет, без факторов риска, без сахарного диабета, худой, но тоже КТ4. Здесь не угадать, и надеяться на то, что молодой и легко перенесешь ковид, не стоит, — предупреждает доктор.
Возвращаться в Беларусь медик не планирует, но и оставаться в России навсегда тоже не хочет.
— Пока работаю и зарабатываю деньги. Хочется, чтобы была какая-то финансовая подушка безопасности, чтобы мы могли куда-то уехать и какое-то время быть финансово независимыми.
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«Для меня этот проект завершился»: как сложилась судьба врачей, которые лишились работы или уехали из страны
Как сложилась жизнь тех врачей, с которыми в клиниках не продлили контракты, и эти истории стали известны широкой общественности?
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