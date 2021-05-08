«Для меня этот проект завершился»: как сложилась судьба врачей, которые лишились работы или уехали из страны

Источник материала: Tut.by

После силового разгона акций протеста в августе прошлого года многие медики выступили против насилия. Кто-то выходил на акции солидарности, получал штрафы и сутки ареста, кто-то просто решил уехать из страны в том числе и из-за того, что не мог смириться с происходящим, опасался репрессий, кто-то из-за своей позиции лишился работы. Как сложилась жизнь тех врачей, с которыми в клиниках не продлили контракты или которые вынуждены были уволиться сами? Рассказываем несколько историй.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главврач детской больницы ищет новую работу

История отставок врачей началась в августе прошлого года — с увольнения директора РНПЦ «Кардиология», академика Александра Мрочека. После этого сменили ректоров в трех медицинских вузах страны: в Минске, Гомеле и Гродно.



Андрей Витушко. Фото из личного архива Ольги Кирьяновой

В ноябре 2020 года известный детский реаниматолог, кандидат наук Андрей Витушко, получил уведомление, что РНПЦ «Мать и дитя» контракт с ним продлевать не будет .

Врача задержали 12 августа 2020 года у Центрального РУВД, он вместе с женой искал там своего несовершеннолетнего сына Мирона, которого незадолго до этого на глазах матери увезли предположительно сотрудники ОМОНа. Андрея и его жену Кристину увезли в ЦИП на Окрестина. Кристину отпустили около 5 часов утра 13 августа, 14 августа отпустили и Андрея Витушко.

С портретами Андрея Витушко и плакатами с требованием освободить его, все это время на акции солидарности к Белорусскому государственному медуниверситету выходили медицинские работники.

У Андрея Витушко более 20 лет практического опыта, он спас не одного малыша. После ухода из РНПЦ он устроился на полставки на работу в 3-ю детскую городскую больницу Минска, где работает до сих пор. Также он трудится сейчас консультантом по проектам по охране здоровья в ИТ-компании.



Максим Очеретний. Фото: citydog.by

То, что Андрея Витушко, взяли на работу в детскую больницу, стало одной из причин, почему пришлось расстаться с должностью главврачу Максиму Очеретнему, известному анестезиологу-реаниматологу. В комментарии «Еврорадио» доктор пояснил, что инициатива не продлевать с ним трудовые отношения исходила от администрации.

— Основная причина — это то, что я подписался за Бабарико, — они проследили по номеру паспорта, — рассказал Очеретний. Еще одна претензия, по его словам, касалась того, что он взял на работу уволенных ранее врачей Рустама Айзатулина и Андрея Витушко.

Сейчас Максим Очеретний в официальном отпуске. Уволенным по соглашению сторон главврач будет с начала июня — когда заканчивается его отпуск. Если возникнет какой-то форс-мажор, то его до этого времени могут вызвать в клинику. А так — он сейчас в поиске новой работы.



Рустам Айзатулин. Фото: Александр Васюкович для ИМЕН

Травматолог-ортопед Рустам Айзатулин уволился из 3-й городской детской клинической больницы в знак солидарности с доктором Очеретним. 7 мая у него в клинике был последний рабочий день. В детскую больницу он пришел после того, как на 2021 год ему не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии. Как рассказывал доктор в интервью журналу «ИМЕНА» , официальной причиной стало сокращение финансирования тех проектов, где он работал, хотя в СМИ звучала и другая версия.

— Я не считаю, что здесь можно рассматривать только политический момент. Скорее, стечение обстоятельств. У меня есть свое политическое мнение. Если посмотреть мои посты и фотографии в фейсбуке, трудно кого-то обмануть. Да, я участвовал в акциях, стоял в цепях солидарности, но это всегда было в нерабочее время. Если нужно понести за это какое-то наказание, я готов. Но примешивать к этому РНПЦ травматологии не стоит. Со стороны руководства научного центра ко мне никаких вопросов на эту тему не было, — пояснял доктор.

Рустам Айзатулин специализируется на ортопедии у детей с нейромышечными и другими редкими заболеваниями. Сейчас он по-прежнему консультирует детей-подопечных благотворительных проектов «Геном» и «РАНО». Также он

консультант по спортивной медицине и спортивной адаптологии в лаборатории спортивной медицины Sport Science.

Доктор Мартов: живет в деревне и смотрит на озеро

С 3 апреля Витебске увольняют Владимира Мартова — реаниматолога, который первым в Беларуси честно говорил о ковиде">не продлили трудовой контракт Владимиру Мартову — уже бывшему заведующему отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). В интервью TUT.BY доктор рассказал о ЧП в витебской БСМП. В начале января в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека».



Владимир Мартов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В Минздраве прошло заседание лечебно-контрольного совета (ЛКС), на котором разбирали вопросы, поднятые в интервью. ЛКС установил целый ряд недостатков в организации медицинской помощи пациентам в реанимации витебской больницы, также — причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации в работе кислородно-распределительного узла и кратковременного прекращения подачи кислорода в отделении реанимации, выявил несоответствие используемого оборудования государственным стандартам. Два случая смерти пациентов рассмотрят на независимой клинико-патологоанатомической конференции на республиканском уровне, один — на областном.

Сейчас Владимир Мартов нигде не работает и работу не ищет. Говорит, что «ушел в добровольное изгнание»: живет в деревне в Лепельском районе, ничего не делает, смотрит на озеро.

В БСМП в Витебске Мартов проработал около 20 лет. Туда его пригласил отец — известный медик Юрий Борисович Мартов. Владимир Юрьевич рассказывает, что в клинике на протяжении этих лет реализовывался серьезный проект по современной хирургии, теперь он для него завершился. А то, что ему не продлили контракт, по его словам, один из штрихов общей ситуации, отражающей происходящее.

— Завершился 20-летний проект, сейчас нужно понять, чем заниматься, — говорит доктор Мартов.

Уволили из клиники, пришлось уйти и из частного медцентра

12 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии уволили врача Руслана Бадамшина. По специальности Руслан Бадамшин невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работал врачом функциональной диагностики. За восемь месяцев, прошедших после президентских выборов, его задерживали пять раз. Под арестом Руслан Бадамшин провел в сумме 63 суток.



Руслан Бадамшин. Фото: TUT.BY

Как следует из приказа, подписанного директором РНПЦ Рышардом Сидоровичем, врача Руслана Бадамшина принято решение уволить с 13 апреля «в связи с отсутствием на работе 8.04.2021 с 10.00 по 12.00 без уважительных причин», а также «принимая во внимание уже имеющиеся неснятые (непогашенные) дисциплинарные взыскания».

Свой пятый административный арест Руслан Бадамшин отбывал в Жодино, его освободили в 7.30 8 апреля. На работу он смог приехать к 12 часам дня.

В объяснительной, которую Бадамшин написал руководству, врач указал, что 8 апреля вышел из жодинского СИЗО в 7.30 утра — в чужом городе он был без денег и телефона. К тому же во время заключения он спал на полу, так как в их камере изъяли подушки, матрасы и спальные принадлежности. Он также не имел возможности принимать душ, у него не было чистой одежды. По этим причинам он приехал на работу позже.

Сейчас Руслан Бадамшин безработный. До недавних пор доктор работал в частном центре, но и оттуда ему пришлось уволиться. По словам врача, уволить его попросили «сверху», в итоге он написал заявление по собственному желанию.

Уехал на реабилитацию в Чехию и нашел там работу

Алексей Белостоцкий работал в Беларуси оперирующим урологом в 4-й клинической больнице Минска. Сейчас он живет в Чехии, туда доктор приехал на реабилитацию и решил остаться. Вскоре Алексей должен там выйти на работу.

— В ближайшую неделю все решится — буду знать, куда выходить на работу. Я уже съездил в одну небольшую больницу, но там у меня может быть очень мало оперативной активности (работы, связанной с операциями. — Прим. TUT.BY). А у меня все-таки знаний и навыков в этой области побольше. Чтобы это все не забывалось, хотелось бы иметь возможность смотреть на операции или самому под присмотром что-то сделать.

Алексея Белостоцкого задержали неизвестные в штатском вечером 2 сентября 2020 года у станции метро «Пушкинская», когда он, по его же словам, ехал к отцу, и отвели в микроавтобус. На следующий день начался суд по его административному делу, который так и не закончился: врача увезли в больницу скорой медицинской помощи, где у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, рану левой голени, ушиб грудной клетки, переломы поясничных позвонков, ушиб левой почки.

В БСМП Алексей Белостоцкий пробыл около недели, затем продолжил лечиться дома на больничном, успел сделать операцию на барабанной перепонке. После всего у него появилась возможность попасть на реабилитацию в Чехию, и он уехал туда вместе с супругой, которая тоже работала в Беларуси врачом. После реабилитации из-за сложившейся ситуации в родной стране медики решили домой пока не возвращаться.



Алексей Белостоцкий. Фото из личного архива Алексея Белостоцкого

— Все это время мы учили чешский язык, переводили документы, пытались узаконить здесь свое пребывание, я пытался подрабатывать, потому что за что-то жить нужно, искал какую-то постоянную работу и ездил на собеседования. Вместе со мной в Чехии сейчас около 30 врачей из Беларуси, все здесь по программе помощи для пострадавших белорусских медиков. Хотя я сначала приехал на реабилитацию и только потом попал в эту программу.

Сначала Алексей искал в Чехии работу водителем, на стройке, в доставке еды, только потом появилась возможность найти что-то по специальности.

— Здесь жить дорого, а если ты не работаешь — это проблема.

Медик рассказывает, что планируется, что он будет работать в государственной больнице в одном из городов Чехии.

— Нам дают три месяца испытательного срока, за которые мы должны подтянуть уровень чешского языка, научиться разбираться в медицинской документации. По истечении этих трех месяцев мы будем работать помощниками врача — не самостоятельно, а под наблюдением. В течение двух лет мы имеем право работать с подтвержденным дипломом без апробации, то есть экзаменов, но за это время должны экзамены сдать.

Супруга Алексея, которая работала в Минске врачом-рентгенологом, решила уйти из медицины и сейчас учится на ретушера фотографий. Живет пара в лагере, когда Алексей выйдет на работу — будут искать новое жилье, но, скорее всего, его предоставит клиника.

— Больница, которая заинтересована в специалисте, предлагает жилье: это или квартира. или общежитие. В Чехии ощущается нехватка врачей, люди ждут консультаций узких специалистов по месяцу. Но с другой стороны врачам с постсоветского пространства в Чехии подтвердить свои дипломы сложнее, чем даже в Германии и Польше. Чехи это понимают и сейчас стараются этот момент упростить.

Анестезиолог-реаниматолог: в отделении работает несколько человек из Беларуси

Анестезиолог-реаниматолог Игорь Таболич переехал с женой из Минска в Москву осенью прошлого года.

Врача задержали 29 августа: он пришел на женский марш, чтобы поддержать свою будущую супругу, стоял неподалеку с флагом на плечах. Вскоре подошли люди в балаклавах и увели в спецтранспорт. На Окрестина врач пробыл двое суток, по итогу суд ему дал штраф в 25 базовых величин.



Игорь Таболич. Фото с личной страницы в Facebook

Через некоторое время Таболич с женой переехал в Москву, там нашел работу в реанимации одной из государственных больниц. Сейчас работает уже в другой — тоже государственной и тоже с пациентами с COVID-19.

— Из больницы в Москве, где я работал сначала, ушел, потому что там не хватало лекарств для лечения пациентов и приходилось препараты покупать за свои деньги, но даже не в этом проблема, а в том, что в аптеке их было не купить. Мы с коллегами написали жалобу в Минздрав, приехала проверка. Мы понимали, что придется уходить — и несколько врачей из реанимации ушли. Сейчас я тоже работаю в государственной больнице, но здесь есть все, а там нет ничего. Вопрос — почему? Проблемы были с препаратами, лабораторной диагностикой, был недостаток средств индивидуальной защиты.

Игорь рассказывает, что только в его отделении работает несколько медиков из Беларуси, все переехали в Москву еще до 2020 года. При этом многие его коллеги, которые остались на родине, и сейчас интересуются, как уехать.

Проблем с трудоустройством, рассказывает Таболич, у него не было: надо было пройти онлайн-курсы повышения квалификации. Но это, говорит, было не сложно. Если сравнивать зарплату, то учитывая ковидные надбавки в Москве она чуть больше, чем в Минске.

Работы в ковидной реанимации сейчас, по его словам, много:

— За месяц работы в этой реанимации я вижу только рост количества пациентов. У нас в очереди в госпиталь сейчас стоит десять машин скорой (примерно на 21.00 7 мая. — Прим. TUT.BY), я такого еще не видел. Много молодых пациентов: сейчас принял пациента 35 лет, КТ4 (тяжелая степень поражения легких, поражено более 75% — Прим. TUT.BY), это крайне тяжелый пациент. В соседнюю палату приехала девушка, 25 лет. Все с избыточной массой тела и сахарным диабетом, а это реальные факторы риска. Но, правда, в соседней палате лежит парень 33 лет, без факторов риска, без сахарного диабета, худой, но тоже КТ4. Здесь не угадать, и надеяться на то, что молодой и легко перенесешь ковид, не стоит, — предупреждает доктор.

Возвращаться в Беларусь медик не планирует, но и оставаться в России навсегда тоже не хочет.

— Пока работаю и зарабатываю деньги. Хочется, чтобы была какая-то финансовая подушка безопасности, чтобы мы могли куда-то уехать и какое-то время быть финансово независимыми.