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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программа праздничных мероприятий на 9 мая 2021 года в Минске Завтра Беларусь отметит главный майский праздник - День Великой Победы. Все праздничные мероприятия - это память о героях-победителях, выражение огромной...

Завтра Беларусь отметит главный майский праздник - День Великой Победы. Все праздничные мероприятия - это память о героях-победителях, выражение огромной признательности ветеранам - благодаря им, мы сейчас живем в мирной и свободной стране. И, конечно, все будет проникнуто темой Года народного единства.состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. Там пройдет гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации, духовенство, депутаты и молодежь. Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.В это же время в парке Победы начнется праздничная тематическая программа. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. Будет работать полевая кухня.у Дворца спорта стартует концертная программа "Моя весна! Моя Победа!". Прозвучат популярные произведения военных лет. Там же, на площадке у Дворца спорта, с 10:00 развернется праздничная ярмарка.на площади Государственного флага пройдет торжественное чествование госсимволов - герба и флага. Символичное совпадение. День Победы - в один день с Днем Государственного герба и Государственного флага. В Год народного единства уважение к государственному флагу еще больше сплотит и консолидирует белорусов.на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Президентский оркестр, хоровые коллективы, военный ансамбль и молодые артисты. Зрелищности добавит хореография. В прямом эфире праздничный вечер покажет Белтелерадиокомпания.