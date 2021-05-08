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Программа праздничных мероприятий на 9 мая 2021 года в Минске
08.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра Беларусь отметит главный майский праздник - День Великой Победы. Все праздничные мероприятия - это память о героях-победителях, выражение огромной признательности ветеранам - благодаря им, мы сейчас живем в мирной и свободной стране. И, конечно, все будет проникнуто темой Года народного единства.
В 11:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. Там пройдет гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации, духовенство, депутаты и молодежь. Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.
В это же время в парке Победы начнется праздничная тематическая программа. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. Будет работать полевая кухня.
В 12:00 у Дворца спорта стартует концертная программа "Моя весна! Моя Победа!". Прозвучат популярные произведения военных лет. Там же, на площадке у Дворца спорта, с 10:00 развернется праздничная ярмарка.
В 18:00 на площади Государственного флага пройдет торжественное чествование госсимволов - герба и флага. Символичное совпадение. День Победы - в один день с Днем Государственного герба и Государственного флага. В Год народного единства уважение к государственному флагу еще больше сплотит и консолидирует белорусов.
В 21:30 на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Президентский оркестр, хоровые коллективы, военный ансамбль и молодые артисты. Зрелищности добавит хореография. В прямом эфире праздничный вечер покажет Белтелерадиокомпания.
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Завтра Беларусь отметит главный майский праздник - День Великой Победы. Все праздничные мероприятия - это память о героях-победителях, выражение огромной...
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