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Заместители председателей областных, городских и районных исполкомов 8 мая ответят на вопросы граждан
08.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня по традиции на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.
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Заместители председателей областных, городских и районных исполкомов 8 мая ответят на вопросы граждан
Сегодня по традиции на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый...
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