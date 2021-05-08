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Впервые на экранах - военные тайны авиации в проекте "Крылья Победы"
08.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ канун великого праздника реальные биографии трех женщин - участниц Великой Отечественной войны. Еще вчерашние школьницы учились стрелять и перевязывать, копая окопы, сохраняли женственность, не просто видели и пережили войну - сами сражались за Родину на передовой.
Продолжит тематический эфир субботы сразу после "Панорамы" проект
9 Мая традиционно покажем в прямом эфире. Агентство теленовостей готовит большой информационный марафон. На протяжении всего дня мы покажем, что будет происходить в кадре и за кадром - у монумента Победы, на площади Государственного флага и на главных улицах городов. Исторический ликбез проведут гости выездной студии. В эфире
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В канун великого праздника реальные биографии трех женщин - участниц Великой Отечественной войны. Еще вчерашние школьницы учились стрелять и перевязывать, копая...
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