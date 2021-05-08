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Впервые на экранах - военные тайны авиации в проекте "Крылья Победы"

08.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В канун великого праздника реальные биографии трех женщин - участниц Великой Отечественной войны. Еще вчерашние школьницы  учились стрелять и перевязывать, копая окопы, сохраняли женственность, не просто видели и пережили войну - сами сражались за Родину на передовой. 

Продолжит тематический эфир субботы сразу после "Панорамы" проект "Крылья Победы". Впервые на экранах - военные тайны авиации. Какие судьбоносные решения принимались за закрытой дверью и чего стоило белорусским летчикам бесстрашно сражаться за десятки километров от земли? Детали в многосерийном рассказе, основанном на достоверных фактах, о нарушении воздушного пространства еще задолго до 22-го июня, судьбоносной Директиве № 1 и уничтожении вражеских самолетов.

9 Мая традиционно покажем в прямом эфире. Агентство теленовостей готовит большой информационный марафон. На протяжении всего дня мы покажем, что будет происходить в кадре и за кадром - у монумента Победы, на площади Государственного флага и на главных улицах городов. Исторический ликбез проведут гости выездной студии. В эфире "Беларусь 1" и поздравления именитых лиц. 


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Теги: Новости, Минск
 
 
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В канун великого праздника реальные биографии трех женщин - участниц Великой Отечественной войны. Еще вчерашние школьницы  учились стрелять и перевязывать, копая...
 
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