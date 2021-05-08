Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всебелорусский легкоатлетический забег пройдет сегодня во всех городах Беларуси 76-й годовщине Великой Победы, а также Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь посвящена масштабная легкоатлетическая акция...

76-й годовщине Великой Победы, а также Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь посвящена масштабная легкоатлетическая акция "Всебелорусский забег". Она пройдет сегодня под девизом "Адна Беларусь! Адзін сцяг! Адна Перамога!". В каждом областном или районном центре, в больших и малых городах присоединиться сможет любой желающий. Стартует забег ровно в 11 часов и пройдет по центральным улицам городов.Испытать себя на силу духа и выносливость можно и на "Забеге отважных", который также приурочен ко Дню Победы. Всего заявлено около двух с половиной тысяч человек. Регистрация завершилась уже через неделю после старта, поскольку все номера были разобраны. Сначала на дистанцию выйдут самые юные бегуны, а затем уже взрослые участники будут определять сильнейшего. Хотя здесь каждый вышедший на старт уже победитель.