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Выездная студия АТН в этом году будет в Музее истории Великой Отечественной войны

08.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выездная студия Агентства теленовостей в этом году переезжает на новую локацию. Место не случайное - Музей истории Великой Отечественной войны. В 1945 году в честь Победы над немецко-фашистскими оккупантами заложили парк, где всей страной строили храм нашей памяти - музейный комплекс. Передвижная телевизионная станция, несколько тысяч киловатт света, 5 камер - 9 мая в течение всего дня включения из музея.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Выездная студия Агентства теленовостей в этом году переезжает на новую локацию. Место не случайное - Музей истории Великой Отечественной войны. В 1945 году в честь...
 
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