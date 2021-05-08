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Выездная студия АТН в этом году будет в Музее истории Великой Отечественной войны
08.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыездная студия Агентства теленовостей в этом году переезжает на новую локацию. Место не случайное - Музей истории Великой Отечественной войны. В 1945 году в честь Победы над немецко-фашистскими оккупантами заложили парк, где всей страной строили храм нашей памяти - музейный комплекс. Передвижная телевизионная станция, несколько тысяч киловатт света, 5 камер - 9 мая в течение всего дня включения из музея.
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Выездная студия Агентства теленовостей в этом году переезжает на новую локацию. Место не случайное - Музей истории Великой Отечественной войны. В 1945 году в честь...
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