Виктор Костко: Я желаю вам трудолюбия, дисциплины, ответственности перед Родиной

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Я, Костко Виктор Федорович. Мне 94 года. В 15 лет я был принят в 538 партизанский отряд Кировской бригады. Первое задание, которое я получил - это выйти на шоссейную дорогу Бобруйск - Могилев и перерезать на столбах линии связи. Я был физически очень подкован, на любой столб мог залазить. Два раза у нас все получилось, а третий раз услышал от моего друга сигнал условный: "Едут фашисты". А они еще и с гончими собаками. Немцы держали 2-3 овчарок. Достаточно даже одной, чтобы разорвала. Со столба я съехал быстренько, лай собак слышал очень близко, и меня спасло болото. Собаки след не взяли. Благодаря смекалке, осторожности, я в плен к немцам не попал. Если бы попался, жив не был бы. Мы всегда оставляли один патрон для того, чтобы застрелиться, чем попадать в гестапо. Я желаю вам трудолюбия, дисциплины, ответственности перед Родиной. И это даст вам возможность достичь успехов в этой сложной жизни.