"Забег отважных" стартовал в парке Победы Минска

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До Великой Победы остался 1 день. Сегодня к этому событию приурочены сразу несколько спортивных мероприятий по всей стране. Здесь каждый вышедший на старт уже победитель. Испытать себя на силу духа и выносливость можно на "Забеге отважных", который стартовал в парке Победы. Всего было заявлено около двух с половиной тысяч человек. Сначала на дистанцию выходят самые юные бегуны, а затем уже взрослые участники будут определять сильнейшего.



На месте событий работает Андрей Козлов (прямое включение).



76-й годовщине Великой Победы, а также Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь посвящена еще одна масштабная легкоатлетическая акция "Всебелорусский забег". Она проходит сегодня под девизом "Адна Беларусь! Адзін сцяг! Адна Перамога!". В каждом областном или районном центре, в больших и малых городах присоединиться мог любой желающий! Стартовал забег ровно в 11:00.