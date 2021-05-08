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На Радуницу в Минске пустят дополнительный транспорт
08.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все 4 выходных дня, в том числе и на Радуницу, в Минске пустят дополнительный общественный транспорт. Маршруты организованы на все городские кладбища. Продлен и режим работы кладбищ. В частности, 11 мая - вплоть до 20:00. В другие дни - до 18:00. Кроме того, в день Радуницы въезд на территорию кладбищ будет бесплатным.
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Все 4 выходных дня, в том числе и на Радуницу, в Минске пустят дополнительный общественный транспорт. Маршруты организованы на все городские кладбища. Продлен и...
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