На Радуницу в Минске пустят дополнительный транспорт

Источник материала: БT

Все 4 выходных дня, в том числе и на Радуницу, в Минске пустят дополнительный общественный транспорт. Маршруты организованы на все городские кладбища. Продлен и режим работы кладбищ. В частности, 11 мая - вплоть до 20:00. В другие дни - до 18:00. Кроме того, в день Радуницы въезд на территорию кладбищ будет бесплатным.