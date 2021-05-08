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Пятый полет вертолета Ingenuity на Марсе прошел удачно
08.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Он продолжался 108 секунд. За это время Ingenuity переместился на 129 метров на юг, поднялся на высоту 10 метров и сделал цветные фотографии высокого качества. В отличие от первых четырех попыток, на место старта марсоход не вернулся. Кроме того, стали известны подробности четвертого полета. В NASA сообщили, что марсоход Perseverance впервые записал звук работы лопастей вертолета.
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Он продолжался 108 секунд. За это время Ingenuity переместился на 129 метров на юг, поднялся на высоту 10 метров и сделал цветные фотографии высокого качества. В отличие от...
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