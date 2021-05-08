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Световое шоу ко Дню Победы устроили над Ржевским мемориалом

08.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во Ржеве ко Дню Победы подготовили необычное поздравление. В небо над городом взмыла тысяча дронов. Квадрокоптеры рисовали над мемориалом картины на военную тематику - стаи птиц, образы солдат и символы Победы, а после сложились в орден Отечественной войны. В этот момент сигнальные огни дронов загорелись разными цветами, что сделало изображение в небе еще более реалистичным. В конце шоу беспилотники создали образ белого голубя мира.

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Во Ржеве ко Дню Победы подготовили необычное поздравление. В небо над городом взмыла тысяча дронов. Квадрокоптеры рисовали над мемориалом картины на военную...
 
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