Световое шоу ко Дню Победы устроили над Ржевским мемориалом

Источник материала: БT

Во Ржеве ко Дню Победы подготовили необычное поздравление. В небо над городом взмыла тысяча дронов. Квадрокоптеры рисовали над мемориалом картины на военную тематику - стаи птиц, образы солдат и символы Победы, а после сложились в орден Отечественной войны. В этот момент сигнальные огни дронов загорелись разными цветами, что сделало изображение в небе еще более реалистичным. В конце шоу беспилотники создали образ белого голубя мира.



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