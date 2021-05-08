Белорусские спасатели побывали в гостях у ветерана Константина Евграфова

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Белорусские спасатели во главе с министром Вадимом Синявским в преддверии знаменательного дня побывали в гостях у Константина Евграфова. Он мечтал стать военным с детства. А в 1943 году юношу призвали на 2-й Дальневосточный фронт, принимал активное участие в боевых действиях по разгрому Квантунской армии и укреплении дальневосточной границы. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Для него оркестр исполнил победные гимны.



Всю свою жизнь он строил (в прямом и переносном смысле) наше будущее - сначала в рядах армии, а затем и на мирном поприще. Недавно ветеран отметил 95-й день рождения.