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9 мая на некоторых улицах Минска будет перекрыто движение транспорта

08.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничные мероприятия внесут свои коррективы в жизнь столичных дорог. 9 мая с 7 утра до окончания мероприятий в районе площади Победы будет временно запрещен проезд транспорта, за исключением общественного. Движение ограничат по проспекту Независимости от улиц Янки Купалы до Козлова. Частично перекроют улицы Захарова и Киселева. Вечером с 18 часов здесь также будет ограничено движение. А с 19:00 участки дорог будут закрыты и для общественного транспорта.

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Теги: Минск
 
 
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Праздничные мероприятия внесут свои коррективы в жизнь столичных дорог. 9 мая с 7 утра до окончания мероприятий в районе площади Победы будет временно запрещен...
 
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