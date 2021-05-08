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Ираида Ивановская: Победа досталась очень тяжело, поэтому берегите мир, любите жизнь
08.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Меня зовут Ивановская Ираида Ивановна. Мне в настоящее время 94 года. А когда война началась, мне было 14 лет. Я попала в концлагерь под Оршей. Когда нас освободили, я пошла работать в госпиталь медсестрой. Взяли меня в хирургическое отделение. Сколько я там работала, столько я в этих раненых искала своих братьев. Мне почему-то казалось, что я найду их. Внучата, Победа досталась очень тяжело. Многие не вернулись. Поэтому берегите мир, любите жизнь!
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Меня зовут Ивановская Ираида Ивановна. Мне в настоящее время 94 года, когда война началась, было 14 лет. Я попала в концлагерь под Оршей. Когда нас освободили, пошла...
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