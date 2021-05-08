Ираида Ивановская: Победа досталась очень тяжело, поэтому берегите мир, любите жизнь

Источник материала: БT

Меня зовут Ивановская Ираида Ивановна. Мне в настоящее время 94 года. А когда война началась, мне было 14 лет. Я попала в концлагерь под Оршей. Когда нас освободили, я пошла работать в госпиталь медсестрой. Взяли меня в хирургическое отделение. Сколько я там работала, столько я в этих раненых искала своих братьев. Мне почему-то казалось, что я найду их. Внучата, Победа досталась очень тяжело. Многие не вернулись. Поэтому берегите мир, любите жизнь!

