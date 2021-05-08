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Ветераны белорусской журналистики посетили 120-ю гвардейскую механизированную бригаду

08.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большинство этих людей хоть и видели войну лишь детьми, но уже во взрослой жизни много рассказывали и показывали о последствиях военных лихолетий в газетах и на телевидении. Ветераны белорусской журналистики посетили 120-ю гвардейскую механизированную бригаду. Наши старшие коллеги возложили цветы к памятнику героям, которые отвоевали мирное небо над головой. 

Владимир Ландер, председатель Минской городской организации ветеранов журналистики Белорусского союза журналистов:
Мы сегодня должны чтить память, потому что, если бы не было подвигов, если бы не было смелых людей, которые закрыли амбразуру, если бы не было людей, которые не думали о том, что я иду в бой и погибну, нас бы не было. Точно не было бы!

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Теги: Минск
 
 
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Большинство этих людей хоть и видели войну лишь детьми, но уже во взрослой жизни много рассказывали и показывали о последствиях военных лихолетий в газетах и на...
 
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