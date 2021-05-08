Источник материала: БT

Мы сегодня должны чтить память, потому что, если бы не было подвигов, если бы не было смелых людей, которые закрыли амбразуру, если бы не было людей, которые не думали о том, что я иду в бой и погибну, нас бы не было. Точно не было бы!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ветераны белорусской журналистики посетили 120-ю гвардейскую механизированную бригаду Большинство этих людей хоть и видели войну лишь детьми, но уже во взрослой жизни много рассказывали и показывали о последствиях военных лихолетий в газетах и на...

Большинство этих людей хоть и видели войну лишь детьми, но уже во взрослой жизни много рассказывали и показывали о последствиях военных лихолетий в газетах и на телевидении. Ветераны белорусской журналистики посетили 120-ю гвардейскую механизированную бригаду. Наши старшие коллеги возложили цветы к памятнику героям, которые отвоевали мирное небо над головой.