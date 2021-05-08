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Бронислав Карпенко: Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа, и тех, кто отдал свои жизни
08.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Я, Бронислав Викторович Карпенко. Мне 94 года. С 17 лет партизан, потом был направлен на фронт в роту автоматчиков, наводчиком ружья ПТР. Мы должны помнить, какой ценой досталась нам Победа, и помнить тех людей, которые отдали свои жизни за эту Победу!
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Я, Бронислав Викторович Карпенко. Мне 94 года. С 17 лет партизан, потом был направлен на фронт в роту автоматчиков, наводчиком ружья ПТР. Мы должны помнить, какой ценой...
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