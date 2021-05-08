Евросоюз призывает ЮНЕСКО отреагировать на ухудшение ситуации со свободой прессы в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Европейский союз призывает ЮНЕСКО отреагировать на ухудшение ситуации со свободой выражения мнений и свободой прессы в Беларуси после президентских выборов, говорится в заявлении делегации ЕС в ЮНЕСКО, сообщает БелаПАН .



Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Фото: Reuters

«Мы настоятельно призываем ЮНЕСКО как агентство ООН с особым мандатом защищать свободу выражения мнений и свободу печати, отреагировать на дальнейшее ухудшение ситуации в области права на свободу выражения мнений и свободы печати, особенно в отношении журналистов и средств массовой информации, а также всех лиц, желающих свободно выражать свое мнение, в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года», — подчеркивается в заявлении .

В нем отмечается, что белорусские власти продолжают агрессивное преследование белорусских и зарубежных журналистов и работников СМИ, которые регулярно подвергаются преследованиям, запугиваниям и произвольным задержаниям.

«Мы также осуждаем отказ в праве на свободу убеждений и их свободное выражение и свободу мирных собраний как в Сети, так и вне ее, систематическое и достойное сожаления ограничение доступа к информации, отключение интернета и ужесточение ограничений для независимых СМИ со стороны белорусских властей», — говорится в заявлении.

ЕС призывает власти Беларуси прекратить нарушения прав человека и основных свобод, включая свободу СМИ, и соблюдать верховенство закона, а также призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех журналистов и работников СМИ, которые в настоящее время содержатся под стражей или отбывают тюремное заключение просто за выполнение своей работы и реализацию своих прав.

ЕС продолжает поддерживать «законный призыв белорусского народа уважать права человека и основные свободы, включая свободу убеждений и их свободное выражение, информацию, свободу собраний и ассоциаций, а также свободу средств массовой информации, и приветствует тех, кто продолжает отстаивать свои права».

Отмечается, что в недавнем письме генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай Европейский союз подчеркнул, что организация должна играть свою важную роль в защите журналистов во всем мире.

«В соответствии с недавним посланием генерального директора по случаю Всемирного дня свободы прессы (3 мая) мы призываем ЮНЕСКО громко и четко высказываться по этому вопросу, публично подтверждая свою абсолютную поддержку свободы выражения мнений и защиты журналистов в Беларуси», — подчеркивается в заявлении ЕС.

ЮНЕСКО (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — организация при ООН, отвечающая за международное сотрудничество в области культуры, образования и науки. Создана в 1945 году, штаб-квартира располагается в Париже. В настоящее время в ЮНЕСКО насчитывается 193 государства-члена, два государства-наблюдателя и десять ассоциированных членов.

Цели — содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов, без различия расы, пола, языка, ориентации или религии.