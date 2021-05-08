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«Меня заблокировали двое мужчин». К лидеру стачкома «Беларуськалия» пришли неизвестные
08.05.2021 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К Алексею Бокуну, одному из лидеров стачкома «Беларуськалия», сегодня утром пришли «двое мужчин в гражданском». Об этом по телефону он успел сообщить журналисту TUT.BY. Анатолий рассказал, что находится дома у отца и там его «заблокировали» неизвестные. Эту информацию позже подтвердили в стачкоме.
«Анатолий Бокун сообщил, что неизвестные блокировали его в доме у родителей, вероятнее всего, будут задерживать. Информация уточняется, скорее всего грозит 30 суток», — рассказали нам в стачкоме.
Знакомые предполагают, что претензии к Анатолию могут быть из-за видеообращения стачкома ко Дню Воли. В последнее время мужчина находился не в Солигорске, а жил у родителей в Копыльском районе.
Напомним, стачком активно ведет переговоры с руководством норвежской компании Yara, у которой заключен договор с «Беларуськалием». На днях Анатолий Бокун
Анатолия Бокуна задерживали уже много раз. В августе его
25 сентября Анатолию Бокуну
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К Алексею Бокуну, одному из лидеров стачкома «Беларуськалия», сегодня утром пришли «двое мужчин в гражданском». Об этом по телефону он успел сообщить журналисту...
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