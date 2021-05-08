«Меня заблокировали двое мужчин». К лидеру стачкома «Беларуськалия» пришли неизвестные

Источник материала: Tut.by

К Алексею Бокуну, одному из лидеров стачкома «Беларуськалия», сегодня утром пришли «двое мужчин в гражданском». Об этом по телефону он успел сообщить журналисту TUT.BY. Анатолий рассказал, что находится дома у отца и там его «заблокировали» неизвестные. Эту информацию позже подтвердили в стачкоме.



Фото: vk/saligorskorg

«Анатолий Бокун сообщил, что неизвестные блокировали его в доме у родителей, вероятнее всего, будут задерживать. Информация уточняется, скорее всего грозит 30 суток», — рассказали нам в стачкоме.

Знакомые предполагают, что претензии к Анатолию могут быть из-за видеообращения стачкома ко Дню Воли. В последнее время мужчина находился не в Солигорске, а жил у родителей в Копыльском районе.

Напомним, стачком активно ведет переговоры с руководством норвежской компании Yara, у которой заключен договор с «Беларуськалием». На днях Анатолий Бокун сообщил TUT.BY, что Yara решила отправить на предприятие своего представителя для мониторинга ситуации. О том, какие планы у норвежцев касательно контракта с «Беларуськалием», в стачкоме пока не знают.



Фото: скриншот сообщения в телеграм-канале стачкома

Анатолия Бокуна задерживали уже много раз. В августе его оштрафовали на 25 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпустили после суда. После этого задержали 31 августа и присудили 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

25 сентября Анатолию Бокуну присудили еще 25 суток административного ареста по двум статьям, однако после них на свободу он не вышел, поскольку сразу после ему добавили еще 15 суток. О задержании лидера стачкома сообщалось также в ноябре и декабре .