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"Белавиа" открыла авиарейсы еще в один российский город
08.05.2021 15:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" открыла регулярные рейсы в Екатеринбург, сообщила пресс-служба перевозчика.
© Sputnik / Виктор Толочко
В географии полетов "Белавиа" по России Екатеринбург стал восьмым регулярным направлением, ранее авиаперевозчик
Самолеты из Минска в Екатеринбург будут летать раз в неделю - по пятницам, в обратном направлении в субботу, перелет в одну сторону займет около трех часов.
В авиакомпании также рассказали о ценах на билеты, так, минимальная стоимость билетов при полете без багажа составит 143 евро в одну сторону, в обе - 233 евро, средняя стоимость билетов - 163 евро в одном направлении и 263 евро за билеты туда и обратно.
На рейсах в Екатеринбург будут задействованы самолеты Embraer 175 вместимостью 76 пассажирских мест: 12 в бизнес-классе и 64 в эконом-классе.
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Екатеринбург стал восьмым российским городом, в направлении которого белорусский авиаперевозчик наладил регулярное сообщение.
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