ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Белавиа" открыла авиарейсы еще в один российский город

08.05.2021 15:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" открыла регулярные рейсы в Екатеринбург, сообщила пресс-служба перевозчика. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Директор "Белавиа" рассказал, когда в Минск прилетят новейшие самолеты

В географии полетов "Белавиа" по России Екатеринбург стал восьмым регулярным направлением, ранее авиаперевозчик анонсировал также возобновление регулярных рейсов в Самару в мае.

Самолеты из Минска в Екатеринбург будут летать раз в неделю - по пятницам, в обратном направлении в субботу, перелет в одну сторону займет около трех часов.

В авиакомпании также рассказали о ценах на билеты, так, минимальная стоимость билетов при полете без багажа составит 143 евро в одну сторону, в обе - 233 евро, средняя стоимость билетов - 163 евро в одном направлении и 263 евро за билеты туда и обратно.

На рейсах в Екатеринбург будут задействованы самолеты Embraer 175 вместимостью 76 пассажирских мест: 12 в бизнес-классе и 64 в эконом-классе.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Екатеринбург стал восьмым российским городом, в направлении которого белорусский авиаперевозчик наладил регулярное сообщение.
 
Новости дня
Новости общества
 
Могилев присоединился к спортивному марафону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by