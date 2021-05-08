"Белавиа" открыла авиарейсы еще в один российский город

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" открыла регулярные рейсы в Екатеринбург, сообщила пресс-служба перевозчика.

В географии полетов "Белавиа" по России Екатеринбург стал восьмым регулярным направлением, ранее авиаперевозчик анонсировал также возобновление регулярных рейсов в Самару в мае.

Самолеты из Минска в Екатеринбург будут летать раз в неделю - по пятницам, в обратном направлении в субботу, перелет в одну сторону займет около трех часов.

В авиакомпании также рассказали о ценах на билеты, так, минимальная стоимость билетов при полете без багажа составит 143 евро в одну сторону, в обе - 233 евро, средняя стоимость билетов - 163 евро в одном направлении и 263 евро за билеты туда и обратно.

На рейсах в Екатеринбург будут задействованы самолеты Embraer 175 вместимостью 76 пассажирских мест: 12 в бизнес-классе и 64 в эконом-классе.

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