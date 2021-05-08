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Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 9 мая
08.05.2021 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 9 мая — до минус 3 градусов.
По данным Белгидромета, ночью 9 мая (воскресенье) на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки до минус 3 градусов. В Минске сегодня ночью будет до минус 2.
Напомним, на этой неделе минские власти
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По Беларуси ожидается до минус 3 градусов.
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