Источник материала: Tut.by

Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 9 мая — до минус 3 градусов.



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По данным Белгидромета, ночью 9 мая (воскресенье) на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки до минус 3 градусов. В Минске сегодня ночью будет до минус 2.

Напомним, на этой неделе минские власти приняли решение , что отопление в Минске в этом году начнут отключать с 12 мая.