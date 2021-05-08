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Владимир Лобако: Самое главное - это Победа, что мы одержали Победу над фашизмом

08.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Я, Владимир Игнатьевич Лобако. Мне 97 лет. Я был в партизанах. После партизан я пошел на фронт в действующую армию. Победа далась не просто, жертвами. Самое главное - это Победа, что мы одержали Победу над фашизмом. Всех с Днем Победы поздравляю! Это большой праздник для меня и для всего народа.
 
 
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Я, Владимир Игнатьевич Лобако. Мне 97 лет. Я был в партизанах. После партизан я пошел на фронт в действующую армию. Победа далась не просто, жертвами. Самое главное -...
 
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