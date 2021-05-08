Источник материала: БT

В областном центре маршрут проложили от главной площади города до площади Восстания. В колонне - студенты, школьники, рабочие, пенсионеры и просто любители бега. Дистанция составила чуть более километра. Участие в пробеге в городе над Сожем приняли около 4 тысяч человек.



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