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Гомель присоединился к "Всебелорусскому пробегу"
08.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В областном центре маршрут проложили от главной площади города до площади Восстания. В колонне - студенты, школьники, рабочие, пенсионеры и просто любители бега. Дистанция составила чуть более километра. Участие в пробеге в городе над Сожем приняли около 4 тысяч человек.
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В областном центре маршрут проложили от главной площади города до площади Восстания. В колонне - студенты, школьники, рабочие, пенсионеры и просто любители бега....
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