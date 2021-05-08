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В "Забеге отважных" принимают участие около двух с половиной тысяч человек
08.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В столичном парке Победы продолжается "Забег отважных". Открыли соревнования самые младшие участники, которые даже на непростой дистанции показали азарт, характер и стойкость. После на старты вышли представители старших возрастных групп. Всего в "Забеге отважных" принимают участие около двух с половиной тысяч человек. Это максимальная квота, которая была заполнена за неделю. "Забег отважных" - уже традиционное мероприятие, которое организаторы будут развивать и дальше.
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В столичном парке Победы продолжается "Забег отважных". Открыли соревнования самые младшие участники, которые даже на непростой дистанции показали азарт, характер...
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