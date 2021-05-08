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Могилев присоединился к спортивному марафону
08.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На двухколесных - представители трудовых коллективов, клубов, студенты и школьники. Колонна стартовала с главной площади на проспекте Мира и финишировала на туристической поляне в деревне Константиновка. Участники делились впечатлениями и настроением.
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На двухколесных - представители трудовых коллективов, клубов, студенты и школьники. Колонна стартовала с главной площади на проспекте Мира и финишировала на...
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