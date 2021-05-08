ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр обороны вручил подарки двум героям Советского Союза

08.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь завтра отпразднует День Победы. В преддверии священной даты особое внимание тем, благодаря кому мы живем под мирным небом. Сегодня в Беларуси проживают два героя Советского Союза - Василий Мичурин и Иван Кустов. Подарки от Главнокомандующего им передал министр обороны Виктор Хренин. Из-за состояния здоровья ветеранов встречи были непродолжительными, но, несмотря на это, получились действительно душевными. Поздравление получилось наполненным музыкой и эмоциями - было трогательно.

Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь завтра отпразднует День Победы. В преддверии священной даты особое внимание тем, благодаря кому мы живем под мирным небом. Сегодня в Беларуси проживают...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Меня заблокировали двое мужчин». К лидеру стачкома «Беларуськалия» пришли неизвестные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by