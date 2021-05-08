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Людмила Певнева: Вы, молодежь, растите, смейтесь, любите свою Родину
08.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Я, Людмила Васильевна Певнева. Мне 97 лет. В тяжелые, жестокие годы войны была связной партизанского отряда. Дорогие мои, пережив такую войну, я не могу смеяться, только улыбнусь. Вы, молодежь, растите, смейтесь, любите свою Родину!
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Я, Людмила Васильевна Певнева. Мне 97 лет. В тяжелые, жестокие годы войны была связной партизанского отряда. Дорогие мои, пережив такую войну, я не могу смеяться,...
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