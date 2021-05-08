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«Сходили попариться, называется». Женщинам, которых задержали в жодинской сауне, дали большие штрафы

08.05.2021 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 и 7 мая прошли суды над 12 жительницами Жодино, которых задержали в частной сауне 24 апреля. Пока мужчины отбывают сутки в ИВС (суды над ними прошли еще в конце апреля), Жодинский городской суд решал, что делать с женщинами. Четырем из них дали штрафы по 200 базовых величин, остальным по 80−100 базовых.


На фото, распространенном УВД Минского облисполкома, на полу аккуратно разложен флаг. Фото: пресс-служба УВД Минского облисполкома

Среди обвиняемых в основном — педагоги и медицинские работники, некоторые из женщин — многодетные мамы, есть мать-героиня и мать ребенка с инвалидностью, сообщает местное издание Ex-press.by.

Обвиняемые подавали ходатайства о просмотре видеозаписей с камер, на которые милиционеры снимали происходящее. Так женщины хотели доказать, что в бане не было никакого собрания, никто из них не находился на этой встрече с запрещенной символикой. В ответ на запрос суда о просмотре видео начальник Жодинского ГОВД Владимир Троцюк сообщил, что камеры технически неисправны и записей происходившего в сауне нет.

В суде выступили свидетели — военнослужащий Ганаков и милиционеры Чиженков и Мусик. По их словам, когда людей вывели из сауны, они обнаружили в сауне рюкзак с флагом. Кому он принадлежал, неизвестно.

Одна из осужденных Инна Чижонок обращает внимание на противоречия, которые она нашла в материалах дела. Согласно рапорту милиционера Чиженкова, она приняла участие в несанкционированном мероприятии с использованием незарегистрированной символики в 19.05, а осмотр помещения, во время которого был найден тот самый БЧБ-флаг, был начат лишь в 19.37.


Из материалов суда

— Получается, что по рапорту нас уже обвиняют, а рюкзак с флагом нашли только потом, то есть о нашей виновности было известно заранее, — удивляется Инна. Ей дали штраф 200 базовых величин (5800 рублей), так как раньше жительницу Жодино уже привлекали к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Те, кто оказался в суде первый раз, получили штрафы по 80−100 базовых величин (2320−2900 рублей).

Судебные решения по административным делам выносили Иван Гринкевич, Анна Муковозчик и Екатерина Якубицкая. Общая сумма, на которую оштрафовали женщин, составила 1580 базовых величин, или 45 820 рублей.

Жительницы Жодино планируют подавать апелляции, поскольку считают себя невиновными и не готовы выплачивать такие большие штрафы.

— Как будем выплачивать деньги, неизвестно. Такие суммы огромные! Мне дали 200 базовых, поскольку однажды я уже прошла по городу с белым шариком, поэтому я уже рецидивист, — говорит одна из задержанных в сауне белорусок. — Я настроена обжаловать это решение и дойти до Верховного суда.

Напомним, 24 апреля пресс-служба УВД Минского облисполкома сообщила, что люди «организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики» в частной сауне. Всех присутствующих доставили в РУВД, где на них составили протоколы по ст. 24.23 КоАП. Большинство женщин отпустили в тот же день, а мужчин и одну девушку, у которой нет детей, увезли в ИВС.

Спустя трое суток прошли суды. Девять человек получили от 15 до 25 суток административного ареста и сейчас отбывают наказание.

 
 
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6 и 7 мая прошли суды над 12 жительницами Жодино, которых задержали в частной бане 24 апреля. Пока мужчины отбывают сутки в ИВС (суды над ними прошли еще в конце апреля),...
 
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