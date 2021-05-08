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Мелодия, под которую встречают праздник со слезами на глазах, прозвучит одновременно на всех радиоволнах Белтелерадиокомпании. "День Победы" в классическом исполнении народного Льва Лещенко запустят завтра ровно в полдень. Такой победный марафон - инициатива от слушателей и подписчиков телеграм-странички Первого национального канала Белорусского радио .



Эфиры в этот день будут посвящены подвигам и Победе белорусского народа. Так, на международном радио "Беларусь" тематические передачи проведут руководители дипломатических представительств за рубежом. От "Радиус-FM" - цикл программ "Женское лицо войны" и розыгрыш билетов на Линию Сталина. А корреспонденты волны "Сталiца" cобрали важнейшие события войны в радиодайджест.



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