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9 Мая в 12:00 в эфире всех радиостанций Белтелерадиокомпании прозвучит песня "День Победы"
08.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мелодия, под которую встречают праздник со слезами на глазах, прозвучит одновременно на всех радиоволнах Белтелерадиокомпании. "День Победы" в классическом исполнении народного Льва Лещенко запустят завтра ровно в полдень. Такой победный марафон - инициатива от слушателей и подписчиков телеграм-странички
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Мелодия, под которую встречают праздник со слезами на глазах, прозвучит одновременно на всех радиоволнах Белтелерадиокомпании. "День Победы" в классическом...
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