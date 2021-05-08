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Игорь Петришенко с ветеранами и молодежью возложили цветы на площади Победы в Минске

08.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они отстояли Независимость Родины, построили города и предприятия, а нынешнее и будущие поколения обязаны сохранять и приумножать то, что есть. Таким мнением поделился вице-премьер Беларуси. Накануне Игорь Петришенко вместе с ветеранами и молодежью возложили цветы на площади Победы в Минске. Для каждого белоруса 9 Мая - священная дата, о которой помнят не только в преддверии Дня Победы. По словам вице-премьера, в Беларуси регулярно проводят работы по поиску останков погибших воинов. У родственников должна быть возможность поклониться праху предков. 

Память героев почтили и представители Следственного комитета вместе с руководителем ведомства. После возложения цветов следователи встретились с ветераном Великой Отечественной войны и сказали спасибо за Победу!

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Теги: Минск
 
 
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Они отстояли Независимость Родины, построили города и предприятия, а нынешнее и будущие поколения обязаны сохранять и приумножать то, что есть. Таким мнением...
 
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