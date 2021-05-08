Велопробег бойцов МЧС от Кургана Славы до площади Победы

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Начальной точкой мероприятия стал Курган Славы, где прошел митинг с возложением цветов. В рамках маршрута были сделаны две остановки: у Братской могилы советских воинов (в деревне Королев Стан) и у Братской могилы погибших военнопленных и гражданских в годы Великой Отечественной войны на въезде в Минск. Павших почтили минутой молчания. После к сотрудникам МЧС присоединились юные спасатели столицы. В мероприятии приняли участие более 100 человек. Возглавил колонну министр ведомства Вадим Синявский.

Завершился велопробег МЧС на площади Победы. К символу патриотизма белорусского народа спасатели возложили цветы. Это дань памяти подвигам тех, кто внес свой вклад в освобождение Родины и Великую Победу.



