ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

IT-компания LeverX Group открыла офис в Польше

09.05.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Компания LeverX Group, стратегический партнер SAP, открыла новый офис во Вроцлаве (Польша), который стал четвертым новым филиалом за последние полгода. Ранее на карте появились представительства в Гомеле, Киеве и Ташкенте. В 2021 году LeverX Group планирует открытие нескольких офисов в Западной Европе.

Польский офис LeverX Group разместился в бизнес-центре Aquarius, который находится в центре Вроцлава. Сегодня здесь открыты вакансии на позиции Java-, Node.js-, Frontend-, ABAP-, .NET-разработчиков. Сотрудникам предлагается работа в офисе или удаленный формат, поэтому рассматриваются кандидаты как из Вроцлава, так и из других городов Польши.

Планируется, что до конца года в польской команде будет работать более 100 специалистов.

Дмитрий Яблонский, руководитель офиса LeverX Group во Вроцлаве:

—  Открытие нового офиса в Польше стало еще одним важным событием в рамках стратегии развития компании на европейском рынке. Мы выбрали Вроцлав как один из быстро развивающихся IT-центров в Польше. Его называют местной “Кремниевой долиной”: здесь уже присутствуют известные международные компании и постоянно открываются офисы крупных игроков IT-рынка и стартапов. Более того, Вроцлав имеет замечательное географическое расположение, что позволяет нам быть еще ближе к клиентам в соседних странах — Германии и Чехии.

О LeverX Group

LeverX Group объединяет две команды: LeverX и Emerline. Сегодня здесь работают более 900 человек. Офисы компании размещены в Беларуси, США, Австрии, Польше, Украине, Узбекистане, России.

LeverX является стратегическим партнером немецкой компании SAP, разрабатывает и внедряет SAP-решения для таких крупных компаний, как KIA Motors, «KAMAЗ», 3M, SAP, RETAL и других.

Emerline занимается разработкой веб- и мобильных решений как для стартапов, так и для крупного бизнеса из Западной Европы и США. В портфеле компании есть и собственные продукты.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания LeverX Group, стратегический партнер SAP, открыла новый офис во Вроцлаве (Польша), который стал четвертым новым филиалом за последние полгода. Ранее на карте...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: оппозиция готова продать НПЗ за финансирование протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by