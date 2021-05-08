Лукашенко: оппозиция готова продать НПЗ за финансирование протестов

Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «бойцами невидимого фронта» и заявил, что они готовы продать белорусские НПЗ взамен на финансирование протестов.

Об этом Лукашенко сказал во время вручения государственных наград 7 мая, передает СТВ.

По его словам, сейчас приходится противодействовать «скрытым силам», тогда как во время Великой отечественной войны враг был очевидным.

«Сегодня это бойцы, так сказать, невидимого фронта. Мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше», - цитирует телеканала СТВ.

Лукашенко рассказал, как, по его мнению, финансируются протесты в Беларуси.

«Любой шаг… во имя чего? Бабло», - считает Лукашенко.

Он уверен, что сейчас оппозиции «начали урезать финансирование, и говорят: будут акции, типа убить президента и прочее, - получите деньги, и называют цену».

При этом Лукашенко назвал суммы, которые обещают заплатить оппозиции.

«Снайпер - миллион долларов, штурм резиденции в Озерном - 10 миллионов долларов. Еще там что-то - 50 миллионов долларов. Я не хочу называть фамилии бывших белорусов, сидящих сегодня в России в том числе, негодяи…», - заявил он.

«Сегодня они готовы заплатить. Потому что потом они получат в 10 раз больше. Они же в этих зумах обсуждали: вы 800 тысяч дайте, а мы потом НПЗ вам отдадим», - добавил Лукашенко.

О каком именно нефтеперерабатывающем предприятии идет речь - в Мозыре или Новополоцке – он не уточнил.