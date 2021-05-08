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Проект "Крылья Победы" о судьбоносных решениях и подвигах белорусских летчиков
09.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уникальный проект мы подготовили для телезрителей: впервые на экранах военные тайны авиации.
Нарком госбезопасности Всеволод Меркулов письмом на имя Сталина сообщал, что войны не будет. И параллельно противоречивое наблюдение у границы за сотни лье над землей: “Немцы уже на исходных позициях. И вот-вот может начаться вторжение”. И это 10 июня!
Воспоминания и распоряжения, которые из закрытых кабинетов фактически "шли ввысь" и превращались в авиасражения, визуализируют с помощью графики. Не единственная деталь, чтобы максимально вникнуть в атмосферу.
Детали и эмоции героев зафиксировали одной камерой. В объективе - не профессиональные актеры, а участники военно-исторического клуба.
От выпускников истфака БГУ до айтишников. Реконструируют фрагменты войны уже 10 лет. Потому чеканят шаг максимально достоверно. Они же лично подбирали костюмы, элементы снаряжения и письма. Многие - семейная реликвия.
Такие постановочные сцены станут визуальной поддержкой рассказа. "Фронтовые страницы" летчиков будут открываться каждую субботу сразу после "Панорамы". Премьера сегодня. Перенесемся в начало 40-ых.
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Уникальный проект мы подготовили для телезрителей: впервые на экранах военные тайны авиации. Сегодня команда "Беларусь 1" запускает в эфир "Крылья Победы". Авторы...
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