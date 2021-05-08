Источник материала: БT

Уникальный проект мы подготовили для телезрителей: впервые на экранах военные тайны авиации.

Сегодня команда "Беларусь 1" запускает в эфир "Крылья Победы" . Авторы воссоздали хронологию сражений в тысяче километров над землей и в закрытых кабинетах. Как принимались судьбоносные решения и какова цена подвигов белорусских летчиков?



Итак, первая серия уже сегодня сразу после "Панорамы" . Предпремьерный показ - в материале Лидии Заблоцкой.



Дни перед началом войны. Доклады агентуры на имя высшего руководства.

Нарком госбезопасности Всеволод Меркулов письмом на имя Сталина сообщал, что войны не будет. И параллельно противоречивое наблюдение у границы за сотни лье над землей: “Немцы уже на исходных позициях. И вот-вот может начаться вторжение”. И это 10 июня!



Летчики Белорусского особого военного округа еще задолго до 21 июня фиксировали сотни нарушений границы немецкими самолетами. Сегодня это уже факты без грифа "Секретно". Но впервые на большом экране. Приказы и доклады из музея Велікой Отечественной, архива национального и кинофотофонодокументов в Дзержинске. Команда Белтелерадиокомпании с нуля собирала воедино подвиги вместе с военными историками.



Как второпях строили военные аэродромы и подписывали судьбоносную "Директиву № 1" - не просто расскажут, покажут в 12 сериях. Констатация фактов - от заслуженного артиста Владимира Мищанчука. Он выбран голосом проекта. Транслирует из студии "600 метров", к слову, где декорация - не бутафория. Доставили настоящие обломки военного самолета.









Воспоминания и распоряжения, которые из закрытых кабинетов фактически "шли ввысь" и превращались в авиасражения, визуализируют с помощью графики. Не единственная деталь, чтобы максимально вникнуть в атмосферу.



Каждое кабинетное решение, сохраненное лишь в рассказах и документах, решили реконструировать. Так, те события, которые были закрыты от глаз в начале войны, воссоздадут детально. Но съемки проходят не в искусственных павильонах, а в чудом сохранившемся довоенном Доме офицеров.

Детали и эмоции героев зафиксировали одной камерой. В объективе - не профессиональные актеры, а участники военно-исторического клуба.



От выпускников истфака БГУ до айтишников. Реконструируют фрагменты войны уже 10 лет. Потому чеканят шаг максимально достоверно. Они же лично подбирали костюмы, элементы снаряжения и письма. Многие - семейная реликвия.



Такие постановочные сцены станут визуальной поддержкой рассказа. "Фронтовые страницы" летчиков будут открываться каждую субботу сразу после "Панорамы". Премьера сегодня. Перенесемся в начало 40-ых.



