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В Гомеле открылось новое педиатрическое отделение
09.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Социальный курс на развитие шаговой доступности медучреждений. В Гомеле открылось новое педиатрическое отделение. Прописку получило на первом этаже многоэтажки. Разработанный проект для Гомеля стал пилотным. 270 метров, наполненных современной техникой: электронной регистратурой, лабораторией, фильтр-боксом, а также кабинетом функциональной диагностики. Молодой микрорайон давно ждал такое учреждение. В планах принимать до 90 пациентов в одну смену. Прием будут вести сразу 4 педиатра. Входная группа обустроена колясочной, пандусом и лифтом для лиц с ограниченными возможностями.
Это большой вклад в развитие педиатрической службы. Создаются комфортные условия и для пациентов, и в равной степени для сотрудников. На базе данного отделения будут выполняться электрокардиография, холтерское мониторирование давления, суточное измерение артериального давления, исследование функции внешнего дыхания
С открытием отделения в микрорайоне появились 10 новых рабочих мест.
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Социальный курс на развитие шаговой доступности медучреждений. В Гомеле открылось новое педиатрическое отделение. Прописку получило на первом этаже...
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