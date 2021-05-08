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В Гомеле открылось новое педиатрическое отделение

09.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социальный курс на развитие шаговой доступности медучреждений. В Гомеле открылось новое педиатрическое отделение. Прописку получило  на первом этаже многоэтажки. Разработанный проект для Гомеля стал пилотным. 270 метров, наполненных современной техникой: электронной регистратурой, лабораторией, фильтр-боксом, а также кабинетом функциональной диагностики. Молодой микрорайон давно ждал такое учреждение. В планах принимать до 90 пациентов в одну смену. Прием будут вести сразу 4 педиатра. Входная группа обустроена колясочной, пандусом и лифтом для лиц с ограниченными возможностями.


Екатерина Цитко, главврач Гомельской центральной городской поликлиники:

Это большой вклад в развитие педиатрической службы. Создаются комфортные условия и для пациентов, и в равной степени для сотрудников. На базе данного отделения будут выполняться электрокардиография, холтерское мониторирование давления, суточное измерение артериального давления, исследование функции внешнего дыхания

С открытием отделения в микрорайоне появились 10 новых рабочих мест.

 
Теги: Гомель
 
 
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Социальный курс на развитие шаговой доступности медучреждений. В Гомеле открылось новое педиатрическое отделение. Прописку получило  на первом этаже...
 
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