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Петр Вардомацкий: Вижу - пикирует самолет, прибегаю на аэродром, а мне говорят, что началась война

09.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И сейчас наши ветераны, которым уже около ста лет, могут дать фору молодым.

В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в родной стране, за судьбу которой он был готов отдать свою жизнь. В проекте "Наши герои" участник Великой Отечественной войны, инженер-полковник в отставке и пример для всех нас - Петр Вардомацкий (видео).

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И сейчас наши ветераны, которым уже около ста лет, могут дать фору молодым. В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в...
 
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