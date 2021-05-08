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Петр Вардомацкий: Вижу - пикирует самолет, прибегаю на аэродром, а мне говорят, что началась война
09.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
И сейчас наши ветераны, которым уже около ста лет, могут дать фору молодым.
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И сейчас наши ветераны, которым уже около ста лет, могут дать фору молодым. В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в...
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