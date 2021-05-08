Петр Вардомацкий: Вижу - пикирует самолет, прибегаю на аэродром, а мне говорят, что началась война

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И сейчас наши ветераны, которым уже около ста лет, могут дать фору молодым.



В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в родной стране, за судьбу которой он был готов отдать свою жизнь. В проекте "Наши герои" участник Великой Отечественной войны, инженер-полковник в отставке и пример для всех нас - Петр Вардомацкий (видео).



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