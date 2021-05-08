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Беларусь завтра отпразднует День Победы. Считанные часы остаются до момента, когда 76 лет назад Германия капитулировала перед Советским Союзом. Важность этого события переоценить сложно. Сегодня вспоминаем те годы со слезами на глазах. Война забрала каждого третьего белоруса и оставила после себя сожженные деревни и руины разбитых городов. Но наши предки созидательным трудом подняли страну из пепла. Сейчас мы живем под мирным небом и порой даже не задумываемся, насколько ценна каждая минута мирной жизни.

Он - ветеран не только Великой Отечественной. Звания Героя Советского Союза удостоен за участие в советско-финской войне. "Золотую Звезду" вручали в Георгиевском зале Кремля. А после - снова суровые военные будни. Об этом рассказывал несколько лет назад нашим коллегам с “Воен-ТВ”.





Он участвовал в боях за освобождение Старых Дорог, Барановичей, воевал в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг и Берлин. Война для него закончилась под Прагой.







В преддверии Дня Победы подарки от Президента









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два Героя Советского Союза - Василий Мичурин и Иван Кустов - получили подарки от Главнокомандующего Беларусь завтра отпразднует День Победы. Считанные часы остаются до момента, когда 76 лет назад Германия капитулировала перед Советским Союзом. Важность этого...

Поэтому так важно сказать спасибо нашим ветеранам. Сегодня в Беларуси живут два Героя Советского Союза - Василий Мичурин и Иван Кустов. Подарки от Главнокомандующего им передал министр обороны Виктор Хренин. Среди памятных презентов от Президента - часы из лимитированной коллекции "Штурм Берлина" и еще много других полезных и приятных вещей. Кроме того, в программе для каждого - концерт оркестра вооруженных сил и артистов академического ансамбля. Из-за состояния здоровья встречи с героями были непродолжительными, но, несмотря на это, получились действительно душевными. Эмоции - в репортажеЭто республиканский клинический медицинский центр. Здесь сейчас проходит лечение Герой Советского Союза Василий Мичурин. Впереди важная операция, но священный праздник День Победы - по расписанию. Тот случай, когда внимание нужно как воздух.Эти героические страницы помним и сегодня. Внимание со стороны близких, молодежи и государства постоянное. В преддверии Дня Победы подарки от Президента передает министр обороны Виктор Хренин."День Победы" - священная песня в честь священного праздника. За мелодией и текстом целая история.Четыре года, в которых было все - и ожесточенное противостояние с врагом, и суровый военный быт. Пережить все это можно было лишь с железной закалкой.Иван Кустов в марте 1943-го завершил учебу и сразу попал на фронт. Там провел более полутысячи дней. Дошел до Варшавы, был тяжело ранен и восемь месяцев провел в госпитале. Во время лечения узнал, что удостоен звания Героя Советского Союза. Сейчас ему почти 100.И пусть по состоянию здоровья лично гостей не встречает - это не повод обойти вниманием великого человека.Концерт под окнами - как обязательный атрибут. Праздник для соседей и знак для них: их не забыли, помнят все подвиги и заслуги, готовы заботиться и дальше.