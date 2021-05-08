Павел Ерошенко: Пусть наш военный труд окупится вашей мирной, счастливой жизнью

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Я, Ерошенко Павел Сафронович. Мне через 1,5 месяца 95 лет. В 1943 году добровольцем ушел в действующую армию. Я лично дошел пешком от Славгорода до Берлина, и не просто дошел, а тянул связь. Воевал рядовым связистом. Берлин мы взяли. Немцы уже идут и снимают оружие, скидывают его. И перед нами растет эта гора. Я первый объявил своим: "Ребята, войне конец. Кричи, кричи ура!". Сами себе наловили карпов в немецком пруду. Рыбы было до отвала. Праздничный обед, а потом был салют. С Днем Победы, мои дорогие соотечественники! Живите счастливо и радостно. Пусть наш военный труд не пропадет даром. Пусть он окупится вашей мирной, счастливой жизнью!