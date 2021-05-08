Всебелорусский легкоатлетический пробег прошел в Могилеве

Источник материала: БT

Центр Гомеля превратился в легкоатлетическую трассу. Гомельчане присоединились к всебелорусскому пробегу в честь Дня Победы, а также Государственного герба и флага.



А в Могилеве прошел велопробег. С подробностями - наши корреспонденты.



Могилев присоединился к большому спортивному марафону. Велопробегом. Стартовал он с главной площади города. Символично - проспекта Мира.



Представители трудовых коллективов, спортивных клубов и просто горожане. Несколько сот человек - ценителей активного отдыха - объединила главная тема этих праздничных дней.



Проспект Мира, Витебский проспект. Колонну часто встречали приветственными сигналами автомобилисты. По сути, дан старт масштабному празднованию Дня Победы. Такому дорогому для белорусов.



Участники велопробега побывали и на лесной поляне, отметив сегодняшнее событие пикником и семейными конкурсами. Кстати, вместе с родителями в велопутешествие отправились и юные спортсмены. И, несмотря на большой путь, никто не отстал.



К спортивному марафону присоединились в Гомеле

К спортивному марафону присоединились во всех регионах. В том числе - в Гомеле .



В стартовую площадку превратилась главная площадь областного центра: отсюда гомельчане проложили маршрут до площади Восстания. В числе участников - люди абсолютно разных возрастов и профессий: студенты, школьники, рабочие, пенсионеры и просто любители бега. Их регистрация началась еще за час до официального старта. Сама дистанция составила чуть больше километра. Спортивный марш-бросок организовали по одной из главных магистралей города - по улице Советской.

Участников пробега на финише ожидали памятные сувениры. А самые быстрые получили в подарок сертификаты на посещение спортивных объектов Гомеля: абонементы в тренажерные залы, бассейны и билеты на футбольные матчи.

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