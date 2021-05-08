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Всебелорусский легкоатлетический пробег прошел в Могилеве
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Центр Гомеля превратился в легкоатлетическую трассу. Гомельчане присоединились к всебелорусскому пробегу в честь Дня Победы, а также Государственного герба и флага.
К спортивному марафону присоединились в Гомеле
К спортивному марафону присоединились во всех регионах. В том числе -
Участников пробега на финише ожидали памятные сувениры. А самые быстрые получили в подарок сертификаты на посещение спортивных объектов Гомеля: абонементы в тренажерные залы, бассейны и билеты на футбольные матчи.
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Центр Гомеля превратился в легкоатлетическую трассу. Гомельчане присоединились к всебелорусскому пробегу в честь Дня Победы, а также Государственного герба и...
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