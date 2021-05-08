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Удивительно, но в годы Великой Отечественной именно миролюбие, самобытность и несгибаемая воля белоруса-партизана вдребезги разнесла железную машину и логику вермахта. Впервые Гитлер встретил столь простодушных, неизбалованных людей, и именно эти люди не встали на колени. Сражались до конца...



Сегодня "Диспозиция" - о тех, кто прошел через край человеческих возможностей и сохранил нам мирное небо над головой (видео).











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