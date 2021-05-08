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Проект "Диспозиция" - о белорусских партизанах
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Удивительно, но в годы Великой Отечественной именно миролюбие, самобытность и несгибаемая воля белоруса-партизана вдребезги разнесла железную машину и логику вермахта. Впервые Гитлер встретил столь простодушных, неизбалованных людей, и именно эти люди не встали на колени. Сражались до конца...
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Удивительно, но в годы Великой Отечественной именно миролюбие, самобытность и несгибаемая воля белоруса-партизана вдребезги разнесла железную машину и логику...
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