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День Победы отпразднуем вместе в эфире "Беларусь 1"
09.05.2021 14:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Присоединиться к празднованию можно не выходя из дома. Кульминацию 9 Мая традиционно покажем в прямом эфире. Агентство теленовостей готовит большой информационный марафон. На протяжении всего дня будем рассказывать, что будет происходить в кадре и за кадром у монумента Победы, на площади Государственного герба и флага и на главных улицах городов. В эфире
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Присоединиться к празднованию можно не выходя из дома. Кульминацию 9 Мая традиционно покажем в прямом эфире. Агентство теленовостей готовит большой...
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