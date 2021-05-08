Торжественное чествование государственных символов Беларуси пройдет 9 мая

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Какими будут торжества, минчане могли увидеть этим вечером. Буквально пару часов назад завершилась репетиция. Торжество объединит все поколения потомков героев-победителей. Более того, настоящие патриоты под звуки Президентского оркестра произнесут клятву верности Государственному гербу и флагу. В мероприятии примет участие молодежь, представители общественных объединений, военнослужащие.

2 вертолета пронесут флаг и герб, 5 самолетов раскрасят небо в цвета государственной символики

Яна Колачинская, режиссер торжественного мероприятия чествования герба и флага Беларуси:

Церемония продлится около 20 минут. Задействовано в ней порядка 300 человек. Также порядка 200 военных. Планируется пролет авиации: это 2 вертолета, которые пронесут флаг и герб, а также 5 самолетов, которые раскрасят небо в цвета государственной символики

Лицезреть происходящее завтра на площади Государственного флага смогут и телезрители. Прямую трансляцию мероприятия будет вести Белтелерадиокомпания. Напомним, начало в 18:00.