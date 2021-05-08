Эффективно использовать каждый клочок земли - задача для регионов

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Эффективно использовать каждый клочок земли и оперативно вовлекать в хозоборот территории пустующих и ветхих строений. Такая задача стоит перед руководителями на местах. В регионах ведется учет таких сооружений, и здесь важно по-хозяйски подходить к решению вопроса. Ведь есть много примеров, когда на месте неприглядных площадей появляются ухоженные объекты. Еще один важный момент для сельской местности - активизация мелиорации.

Ведь содержание земель и повышение плодородия - задача государственной важности. Марина Романовская продолжит тему.



Деревня Пищалово Оршанского района. Здание бывшей школы. Владимир Мурашко вспоминает, как здесь прошли его школьные годы. Сегодня выпускник сельской школы руководит успешным предприятием на малой родине. А пару лет назад компания выкупила это пустующее здание, и территория стала оживать.



За счет этих помещений значительно расширится производственная площадка по переработке собственного сырья и выпуску готовой продукции. Также на предприятии открываются новые рабочие места. А это особенно важно для небольшой деревни.

На производственной площадке будут выпускать новую продукцию



Сейчас все силы брошены на посевную. Предприятие выращивает и перерабатывает лекарственные растения - ромашка, подорожник, календула. Прирастают гектарами. Уже к концу этого года освоят выпуск новой продукции - площадка разместится в этом крыле здания.



В планах - благоустроить в деревне площадку для спортивных и культурных мероприятий, чтобы местные жители время проводили с пользой.



Именно хозяйский подход и нужен белорусской деревне. Наведения порядка на селе недавно на профильном совещании в столице потребовал Президент. Еще будучи в командировке в чернобыльских районах, Александр Лукашенко с борта вертолета смог оценить ситуацию на сельхозземлях. Глава государства указал на ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:



Содержание земель, повышение плодородия - это задача государственной важности. Это наша задача. Поэтому я попрошу министра и вице-премьера заняться этими проблемами. И еще одна проблема, которая бросается в глаза, - очень много пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в некоторых деревнях. Перед всей вертикалью власти в течение этого года оперативно решить соответствующие вопросы - бесхозяйные дома нужно либо продать, либо снести их, закопать, если они никому не нужны.



Поля на месте бесхозных домов



Юг страны. В хозяйстве "Муравы" деньги делают теперь уже на ровном месте. Кукурузные и пшеничные поля разбили там, где были бесхозные участки, за старыми домами никто не ухаживал. Сельхозпредприятие землю выкупило, и теперь вместо зарослей бурьяна здесь зеленеют озимые.



Программу эффективного использования территорий в хозяйстве начали десять лет назад. За это время к угодьям присоединили около 4 гектаров. А еще реконструировали десятки домов для сотрудников - закрепили специалистов на селе.



Требование Президента: активизировать мелиорацию



Еще одно требование главы государства - активизировать мелиорацию. В некоторых районах, особенно тех, что на Полесье, осушенные земли составляют более 50 % сельхозугодий. Но и на севере земля требует хозяйского подхода. Николай Селезнев в мелиорации более 15 лет. Говорит, достаточно трех лет, чтобы хлебная нива превратилась в болото и заросла кустарником. Раз осушили - землей надо заниматься. К тому же, мелкая контурность полей Витебской области усложняет работу аграриев. Современной энергонасыщенной технике нужен простор.



В год только в Лиозненском районе мелиораторы охватывают до 700 гектаров площадей. Сейчас наводят порядок на землях сельхозпредприятия "Барсеево". Кроме повышения эффективности АПК, есть еще не менее важный результат мелиорации - территории приобретают более эстетичный вид.

