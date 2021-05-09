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«Пленные взбунтовались - врача похоронили с оркестром». История и артефакты из лагеря в Масюковщине
09.05.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минской Масюковщине сохранились остатки бывшего лагеря для военнопленных «Шталаг 352». Волонтеры активно пытаются привлечь внимание к этому месту и сохранить память о нем. Новый проект — мультимедийная история о военном фельдшере Михаиле Сенькине. Этого пленного убили, но похоронили «как человека» из-за бунта, который устроили другие заключенные. TUT.BY рассказывает о проекте, истории, а еще о том, мимо каких артефактов мы можем ходить годами.
Пленные устроили бунт — и фельдшера похоронили с оркестром. Яркая история из лагеря
О «Шталаге 352» (лагере для военнопленных в минской Масюковщине) сохранились воспоминания.
Одну из историй — об убитом советском военном фельдшере — взяли за основу своего мультимедийного проекта минчане из медиаLab «Глаголъ» и инициативы «Сохраним Масюковщину». Проект запустился на днях, посмотреть его
18 июля 1943 года в полдень военный фельдшер Михаил Сенькин вышел из лазарета, чтобы помочь больному заключенному, а вернулся с пулей в животе — на операционный стол. Он подошел слишком близко к колючей проволоке, и охранник выстрелил без предупреждения. Оказание медицинской помощи нуждающемуся — святая обязанность медика. Выстрелить в него в эту минуту было просто преступно. Это понимали не только сотрудники лазарета, но и администрация лагеря и, конечно, все заключенные. Операция длилась полтора часа. Несмотря на своевременно оказанную помощь, Михаил Сенькин умер в 13:30. Ему было 27 лет. Так пересказано в проекте воспоминание бывшего заключенного Мягкова.
Известно, что Михаил Сенькин был из Астрахани, его фото авторы проекта пока не нашли. Но в архивах сохранился подробный отчет об операции и даже учетная карточка хирурга, проводившего ее.
Врач Семен Иванович Здрылюк боролся за жизнь Михаила в сложнейших условиях лагерной операционной. Отчет показывает, что раненый поступил в крайне тяжелом состоянии. «Бледен. Обильный холодный пот. Обескровленные губы. Нитевидный пульс. Кровохарканье. Дыхание затрудненное». Несмотря на операционное вмешательство и применение всех доступных медикаментов, вплоть до инъекции адреналина в сердечную мышцу, «смерть последовала от внутреннего кровотечения и значительного шока», рассказывает проект.
— Мы нашли обрывок воспоминаний, несколько предложений. Все в лагере были шокированы таким поступком немецких охранников. Заключенные устроили бунт: они заперлись в своих бараках и отказывались выходить на работу, пока этого героя не похоронят в отдельном гробу и с оркестром, — рассказывает одна из авторов мультимедийного проекта, аниматор Мария Иванова. — Люди требовали, чтобы фельдшера похоронили как человека, а не как обычно в лагерях, просто сбрасывая в общую яму. В воспоминании говорится, что так и вышло. Играл оркестр, а наутро вся могила была усеяна полевыми цветами — их, видимо, принесли местные жители.
Эта история пересказывается и в художественной книге Злобина, который сам был санитаром лагеря в Масюковщине.
— История военного фельдшера Сенькина — про надежду, миссию врача, правильный бунт. Она о том, как в каких-то моментах мы можем отстоять свое право, — рассказывает Мария. — Главное наше желание — рассказать, сохранить память об этом месте, погибших людях, привлечь внимание к теме, чтобы повлиять на увековечение памяти этого места.
На линию о враче нанизана информация о лесном лагере в Масюковщине, а также фото некоторых артефактов, которые нашли в бараке и других постройках, которые уже успели снести, волонтеры и поисковики. Вот некоторые из этих вещей.
Что это вообще за место памяти в Масюковщине?
У самой улицы Тимирязева в районе ж/д станции Масюковщина находится мемориал с братскими могилами и Вечным огнем «Шталаг 352».
По другую сторону дороги — остатки этого же лагеря для военнопленных. Там сохранилось шесть довоенных зданий, которые использовались и во времена ВОВ: казарма (лазарет), столовая, мастерские, баня. Некоторые постройки заброшены, другие арендуют небольшие фирмы.
Чуть больше года назад TUT.BY побывал на месте лагеря с его узником — Борисом Поповым.
— Я попал в лагерь в первые его дни, никакой инфраструктуры тут еще не было. Нас кормили не в столовой, — рассказывал бывший военнопленный.
— Вот где-то здесь поставили большую чугунную ванну — в нее налили баланду. С одной стороны ванны накидали сотню кружек пол-литровых. Гонят колонну людей, ты берешь кружку, черпаешь баланду, быстро выпиваешь, пока проходишь мимо. Потом бросаешь кружку с другой стороны.
Борису Антоновичу во время той прогулки было 97 лет, он умер летом 2020-го.
В последние годы в Масюковщине несколько раз проходили раскопки. Военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона в 2016-м подняли останки 147 военнопленных. Во время раскопок в 2020-м
Важно: в окрестностях бывшего лагеря построят новый микрорайон. По
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В минской Масюковщине сохранились остатки бывшего лагеря для военнопленных «Шталаг 352». Волонтеры активно пытаются привлечь внимание к этому месту и сохранить...
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