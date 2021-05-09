Алексей Закружный: Я желаю не испытывать никогда тех мук и страданий, которые пришлось перенести моему поколению

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Я, Закружный Алексей Адамович. Мне 96 лет. В военной профессии артиллерист. Прошагал пол-Европы. Я был командиром отделения артиллерийской разведки. Шел вместе с командиром батареи рука об руку. Я вспоминаю его с большой болью. Не знаю, почему мне далось столько прожить. Я желаю не испытывать никогда тех мук и страданий, которые мне пришлось перенести и пришлось перенести всему моему поколению.