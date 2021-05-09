Улицы города. В Гомеле есть улица имени «ночной ведьмы», но там пока никто не живет

Источник материала: Tut.by

Шесть лет назад в Гомеле в микрорайоне Шведская горка появилась новая небольшая улица. Названа она в честь летчицы, штурмана и Героя Советского Союза Полины Гельман. Сегодняшний наш рассказ о ней.

Сегодня улица Полины Гельман в Гомеле — это дорога, тротуары и пустыри. Пока здесь нет ни жилых домов, ни административных зданий, но скоро, уверяют строители, обязательно появятся.





Полина Гельман родилась в 1919 году в городе Бердичеве на севере Украины. Вскоре ее отец был убит, и мать — Еля Львовна в 1920 году вернулась на родину, в город Гомель.

Страсть к самолетам у Полины с детства.

Еще школьницей она посещала гомельский аэроклуб, окончила теоретический курс, много прыгала с парашютом. А когда дело дошло до первого тренировочного полета, Полину к нему не допустили.

«Инструктор заметил, что ноги у меня едва достают до педали управления. Он, по-мужски выругавшись, вынес приговор: „Чтоб я тебя здесь больше не видел!“», — вспоминала Гельман.

22 июня 1941 года Полина была студенткой третьего курса исторического факультета МГУ. Просилась на фронт, но сначала не брали. В октябре 1941 года, когда немецкие войска были в 30 километрах от Москвы, ее-таки зачислили в ряды Красной армии.



На счету Полины Гельман 860 боевых вылетов, она сбросила на немцев 113 тонн бомб и стала единственной еврейской женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Гельман была в числе первых, направленных на спецобучение в Саратовскую область. Здесь, на базе Энгельской военной авиационной школы пилотов, стали формировать три женских авиаполка: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и, наконец, 588-й ночной бомбардировочный под командованием известной советской летчицы Героя Советского Союза Марины Расковой.

В письме своей матери Полина писала: «Мамочка, родная моя, я решила идти на фронт. Я дочь еврейского народа, и с Гитлером у меня особый счет».

В мае 1942 года после интенсивной трехмесячной подготовки Полина Гельман стала штурманом открытого легкого биплана У-2. Как штурман Гельман разрабатывала маршрут для своих напарниц Евдокии Носаль, позднее Раисы Ароновой, сбрасывала бомбы, отстреливалась от самолетов люфтваффе. Летчицы бомбили немецкие склады вооружения и базы с горючим на фронте и в немецком тылу, взрывали мосты и немецкие автоколонны, следовавшие в направлении фронта или к местам сбора войск Вермахта. Тактика ночных бомбардировщиков заключалась в том, что самолеты подходили к цели на сверхмалой высоте, заглушали двигатели и планировали к точке сбрасывания бомбы незамеченными.

За это немецкие солдаты прозвали советских летчиц «ночными ведьмами».





Летчицы также снабжали советские войска в тылу противника, доставляя вооружение и продукты. Иногда за ночь они совершали несколько вылетов. Рекорд Полины Гельман — восемнадцать вылетов за ночь. Всего же за время войны она совершила 857 боевых вылетов.

День Победы летчица встретила в Берлине. Награждена многими боевыми наградами, а также орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. А спустя год после Победы получила звание Героя Советского Союза.

Полина Гельман умерла в ноябре 2005 года в Москве и была похоронена на Новодевичьем кладбище.

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