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«Ожившие памятники» на параде. Как в Витебске праздновали День Победы в 1985 году
09.05.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский городской музей воинов-интернационалистов предоставил TUT.BY фотографии, как город праздновал День Победы в 1985 году. Автор снимков — «афганец» Виктор Ширшов, который вел свою летопись Витебска.
Парад начался с площади Ленина. Там стояла почетная вахта пионеров и воинов Витебского гарнизона. Сводный хор СШ № 33 исполнил несколько песен. Затем под духовой оркестр колонна ветеранов и горожан двинулась к площади Победы.
Шествие возглавляли знаменосцы. По всей улице Ленина ветеранов приветствовали горожане.
У «Трех штыков» прозвучала песня «Матерям погибших героев». К монументу возложили цветы и венки.
Самой зрелищной частью праздника стал смотр строя и песни. В нем участвовали школьники, студенты и воины Витебского гарнизона.
По улице проезжали машины с «ожившими памятниками»: на движущихся платформах разыгрывались исторические сцены — например, оборона Брестской крепости, водружение Знамени Победы над рейхстагом.
На празднике также прошли марш-парад духовых оркестров и концерт.
Вечером состоялся праздничный фейерверк.
Автор этих фотографий, Виктор Ширшов — уроженец Новосибирска, затем судьба связала его жизнь с Витебском. Здесь он служил в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Дважды проходил службу в Афганистане: в 1979—1981 и 1986−1988 годах. Умер в 2020 году, в 68 лет.
Виктор Ширшов любил фотографировать. Делал это в том числе во время службы в Афганистане. Все пленки ему удалось вывезти на родину. В его архиве также есть много снимков Витебска — по ним можно проследить, как с годами менялся город.
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Витебский городской музей воинов-интернационалистов предоставил TUT.BY фотографии, как город праздновал День Победы в 1985 году. Автор снимков - афганец Виктор Ширшов,...
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