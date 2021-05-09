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«Ожившие памятники» на параде. Как в Витебске праздновали День Победы в 1985 году

09.05.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский городской музей воинов-интернационалистов предоставил TUT.BY фотографии, как город праздновал День Победы в 1985 году. Автор снимков — «афганец» Виктор Ширшов, который вел свою летопись Витебска.


Выступление военного оркестра. Фото: Виктор Ширшов, архив Витебского городского музея воинов-интернационалистов

Парад начался с площади Ленина. Там стояла почетная вахта пионеров и воинов Витебского гарнизона. Сводный хор СШ № 33 исполнил несколько песен. Затем под духовой оркестр колонна ветеранов и горожан двинулась к площади Победы.

Шествие возглавляли знаменосцы. По всей улице Ленина ветеранов приветствовали горожане.

У «Трех штыков» прозвучала песня «Матерям погибших героев». К монументу возложили цветы и венки.


БРДМ-2 въезжает на площадь Ленина. Фото: Виктор Ширшов, архив Витебского городского музея воинов-интернационалистов

Театрализованное представление. Фото: Виктор Ширшов, архив Витебского городского музея воинов-интернационалистов

Смотр строя и песни. Фото: Виктор Ширшов, архив Витебского городского музея воинов-интернационалистов

Самой зрелищной частью праздника стал смотр строя и песни. В нем участвовали школьники, студенты и воины Витебского гарнизона.

По улице проезжали машины с «ожившими памятниками»: на движущихся платформах разыгрывались исторические сцены — например, оборона Брестской крепости, водружение Знамени Победы над рейхстагом.


«Оживший памятник». Молодой боец держит в руках девочку, это символизирует памятник «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Фото: Виктор Ширшов, архив Витебского городского музея воинов-интернационалистов

На празднике также прошли марш-парад духовых оркестров и концерт.

Вечером состоялся праздничный фейерверк.


Театрализованная сцена показывает водружение Знамени Победы над рейхстагом. Фото: Виктор Ширшов, архив Витебского городского музея воинов-интернационалистов

Маршем проходят бойцы 103-й воздушно-десантной дивизии (сейчас бригада). Фото: Виктор Ширшов, архив Витебского городского музея воинов-интернационалистов

Участники парада на площади Ленина. Фото: Виктор Ширшов, архив Витебского городского музея воинов-интернационалистов

Автор этих фотографий, Виктор Ширшов — уроженец Новосибирска, затем судьба связала его жизнь с Витебском. Здесь он служил в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Дважды проходил службу в Афганистане: в 1979—1981 и 1986−1988 годах. Умер в 2020 году, в 68 лет.

Виктор Ширшов любил фотографировать. Делал это в том числе во время службы в Афганистане. Все пленки ему удалось вывезти на родину. В его архиве также есть много снимков Витебска — по ним можно проследить, как с годами менялся город.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебский городской музей воинов-интернационалистов предоставил TUT.BY фотографии, как город праздновал День Победы в 1985 году. Автор снимков - афганец Виктор Ширшов,...
 
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