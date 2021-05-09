«Может он просто хотел домой». Российские поисковики помогли семье из Беларуси узнать судьбу пропавшего в 1941-м брата

Источник материала: Tut.by

В деревне Строчица Минского района, на улице, у которой нет названия, стоит большой дом зеленого цвета. Много лет в одной из его комнат рядом с иконой висит портрет молодого красноармейца. Это Иван Байдак. В начале войны из армии его призвали на фронт. С тех пор почти 80 лет семья не получала от него никаких вестей. 17 апреля 2021 года телефон Анны Васильевны — сестры Ивана, зазвонил. «Под Псковом, — сообщили ей поисковики-волонтеры, — нашли останки вашего брата и его смертный медальон».

Анна Васильевна — невысокая женщина с небесно-голубыми глазами. Присев в небольшой комнате на диван, она рассказывает, что дом в Строчице построили еще ее дедушка с бабушкой, было это в 1930-м. Сейчас, когда на улице бушует ветер, в щели вековых стен сильно задувает. Хозяйку это не очень пугает: она живет в Минске, а сюда в основном приезжает лишь в дачный сезон.

— В Строчице, родина моей мамы, а отец — из деревни Мошница Дзержинского района, — коротко знакомит она с историей семьи. — Детей у родителей было много, но выжило лишь четверо — я, сестра Валентина и два брата Антон и Иван. Иван у нас старший — 1919 года рождения, а я младшая — с 1935-го.



Анна Васильевна

Ивана Анна Васильевна почти не помнит. В 1939-м, они тогда жили в Мошнице, его призвали в армию. Служил он в Литовской ССР. В 1940-м, хозяйке дома тогда было всего пять, брат пришел в отпуск. Людей в форме она до этого никогда не видела, поэтому испугалась. «Мама шутила: он хотел взять меня на руки, а я, как дикобразик, убегала и пряталась», — улыбается собеседница.

— Перед отправкой в войска папа ему говорил: «Сынок, опыта у тебя нет, смотри на старших и особенно не вылазь». А он ему отвечал: «Ты что, папа, да мы их шапками забросаем», — пересказывает Анна Васильевна диалог, который не раз слышала от родителей. — Второй брат Антон на два года младше Ивана. Когда его призвали, отец давал ему такой же наказ. Во время войны мы переехали из Мошницы в Строчицу. Здесь уже с Победой и встретили Антона, а Ивана все не было.

В 1946-м отец Анны Васильевны подал заявление в военный комиссариат, в документе сообщил о пропаже сына. В семье, вспоминает женщина, всегда верили: брат может вернуться в любой момент, хотя хорошо понимали — скорее всего, этого никогда не произойдет. В память о нем в доме рядом с инокой повесили его портрет и молились. Это, казалось, единственное, что близкие могли сделать.



Дом, в котором выросла Анна Васильевна

— Родителей, Валентины и Антона уже нет в живых, — с грустью в голосе продолжает пенсионерка, которой сейчас 85 лет. — Судьба дождаться брата досталась лишь мне.

«При себе у него находились противогаз, кошелек и очень важное для поисковиков — смертный медальон»

Илья Бабенко — инженер-программист из Себежа, города в Псковской области. Молодой человек — волонтер поискового отряда «Забытый батальон». Он был одним из тех, кто нашел смертный медальон и останки Ивана Васильевича Байдака. Случилось это 16 апреля.



В поисковом отряде Илья Бабенко шесть лет. «Я люблю историю и знал об отряде поисковиков. В один из дней я пришел к ним и сказал: буду у вас копать. Они ответили: „Хорошо“, — рассказывает молодой человек, с чего все началось. — В поисковики приходят люди разных профессий и возрастов, но всеми нами движет одна идея — найти и захоронить».

— 15 апреля мы начали поисковую разведку рядом с Себежем, где с 7 по 12 июля 1941-го шли бои. В начале войны город обороняла 170-я стрелковая дивизия, что прибыла сюда из Башкирии, поэтому вместе с нами работал поисковый отряд «Высота 102», куда входят ребята из Уфы и Стерлитамака (Республики Башкортостан. — Прим. TUT.BY). Часто — это внуки, которые приезжают искать своих дедов, — вводит в курс дела Илья. — В первый день мы подняли останки четверых бойцов, во второй, после того, как нашли еще одного, мы с товарищем пошли в поисковую разведку. Спускаясь по грунтовой дороге, мы шли бок о бок, прощупывая приборами местность. В какой-то момент у него сработал глубинный сигнал, а затем — у меня.

Молодые люди стали копать. Илья обнаружил котелок, товарищ — противогаз, который лежал на человеческой ноге. Поисковики позвали коллег и аккуратно, снимая слой за слоем, начали окапывать тело бойца.

— Это были останки одного человека. Скорее всего, установили мы, его убило осколком от гранаты. Затем, видимо, бойца стащили в воронку, образовавшуюся после взрыва, и неглубоко — сантиметров на сорок, прикопали, — описывает происходящее собеседник. — При себе у него находились противогаз, подсумки с патронами, кошелек, футляр с бритвенными принадлежностями и очень важное для поисковиков — смертный медальон.



Смертный медальон Ивана Васильевича Байдака

Смертные медальоны появились в начале войны. Внутри каждого из них обязательно должен находиться вкладыш с данными солдата — на нем ФИО человека, год рождения, адрес родных, которым следует сообщить, если что-то случится. Заполнять эту информацию, рассказывает Илья, бойцы считали плохой приметой. Многие этого не делали. Хотя, в некоторых частях чуть ли не каждый вечер на построении командиры проверяли медальоны.

— Медальон Ивана Васильевича Байдака из бакелита. Он был очень плотно закручен. За восемьдесят лет сюда не попала влага, вкладыш изумительно читался. Это уникальный случай, — не скрывает эмоций Илья. — Тут же на сайте «Память народа» (электронный банк документов, относящихся к периоду ВОВ. — Прим. TUT.BY) мы нашли заявление и анкету, которые в 1946-м заполнял отец солдата. Информация полностью совпала.



Вкладыш с данными Ивана Васильевича, который восемьдесят лет хранился в медальоне

— А у вас не было сомнения, что это медальон другого солдата?

— Согласно уставу, в 1941 году бойцы носили их в поясном кармашке справа, — объясняет собеседник. — Медальон был найден в районе таза справа, поэтому он точно принадлежит человеку, рядом с которым находился. Удивило другое: во вкладыше было написано БССР, а эту территорию, насколько известно, от фашистов защищали башкиры. Позже, когда мы вышли на родных, узнали: часть, где служил Иван Васильевич, стояла в Прибалтике. В начале войны они отступали, так он и оказался под Себежем.

— Сложно ли, когда вы находите останки, установить данные бойца?

— Из 12 человек, которых с прошлой осени мы нашли на этой территории, опознали троих. Один из них — Иван Васильевич. Второго Минигулова Якупа Теляпкуловича определи по квитанции о сдаче обмундирования, третьего — по смертному медальону. В медальон, правда, попала влага, поэтому его пришлось отправить на экспертизу. В заключении, которое прислали специалисты, написано, что медальон принадлежит башкиру Васильеву Степану Петровичу. Медальон лежал в воронке, где находились останки четырех бойцов. В связи с этим, их перезахоронят в братской могиле.

«Мама очень горевала, что не дождалась Ивана»

Но вернемся к 16 апреля 2021 года. В тот же вечер информация о том, что под Себежем нашли останки бойца из Беларуси, появилась на форумах поисковиков и в соответствующих пабликах в соцсетях.



Портреты родителей Анны Васильевны. В центре между ними портрет сына Ивана, которого они так и не дождались

— В 20.30, когда я возвращалась домой из магазина, подруга прислала мне пост. В нем поисковики из России просили помочь найти родных Ивана Васильевича Байдака из Строчицы, — возвращается к тем событиям архитектор Ольга Шабельник из агрогородка Сеница, что недалеко от Минска. — Утром я связалась с волонтером Александром Снитко, и мы поехали в деревню.

Первый человек, кого они встретили, Байдаков в Строчице не знал, но подсказал спросить на ферме. Здесь к волонтерам подъехал бригадир. Он вспомнил, что в девичестве такая фамилия была у его соседки, и стал набирать Анну Васильевну.



«В поисковики часто приходят после того, как начинают искать своих родных. Я искала маминого дядю, который пропал в войну. За три года, пока пыталась о нем хоть что-то узнать, много с кем познакомилась, а потом мне посоветовали обратиться в архив в Берлине, — рассказывает Ольга Шабельник. — Я написала запрос и через девять месяцев получила карточку военнопленного — маминого дяди. Позже, когда с вопросами о поисках ко мне стали обращаться другие, я уже не могла отказать, ведь и мне когда-то помогли. И все — это затягивает. Долги совести».

Анна Васильевна как раз собиралась в деревню на дачу.

— И тут звонит Витя: «Тетя Аня, к вам приехали. Спрашивают, был ли у вас брат Иван. Рассказывают, под Псковом нашли его медальон, и хотят с вами встретиться», — передает ту беседу женщина. — Я попросила их подождать, сказала: скоро будем. А у самой руки трясутся, плачу. Набрала дочке Маргарите, и мы скорее поехали в деревню.

К тому моменту Ольга и Александр нашли на местном кладбище могилу Василия Станиславовича Байдака — отца Ивана. Сверили данные на памятнике с теми, что написаны в анкете солдата. Сомнений не было — это именно та семья, которую они искали.

— Это такая новость… — слово за Маргаритой Ивановной. — Хорошо, что нашли, но все равно очень тревожно.



Анна Васильевна и ее дочь Маргарита Ивановна

Анна Васильевна решила перезахоронить брата в Беларуси. На небольшом пятачке, который оставляла рядом с родителями для себя.

— От имени родных мы написали запрос в Минский райисполком, в котором попросили посодействовать в передаче останков на родину, — вводит в курс дела Ольга. — Исполком отправил гарантийное письмо в администрацию Псковской области. В документе они пообещали забрать останки Ивана Васильевича, перезахоронить со всеми воинскими почестями и поставить его могилу на государственный учет как воинское захоронение. Такое же письмо ушло и губернатору региона. Он взял ситуацию под свой контроль.



Перезахоронить брата Анна Васильевна решила рядом с родителями

— Мама очень горевала, что не дождалась Ивана. Она была верующей женщиной. Каждый раз, когда в церкви она просила за брата помолиться, писала: «Иван — воин», чтобы о нем вспоминали как о пропавшем, а не об усопшем. И я много лет так поступала. Теперь буду делать иначе, — рассуждает Анна Васильевна. — Который день я думаю об этой истории. Возможно, то, что за столько лет у нас рука не поднялась снять со стены его портрет, и был знак — Иван вернется.

— А может он просто хотел домой, — говорит Ольга.

Анна Васильевна и ее семья выражают огромную благодарность поисковикам и волонтерам за их великий труд.