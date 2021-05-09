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В Минске все-таки запустили в небо тысячи красных и зеленых шариков, против которых подписывали петицию
09.05.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром на площади в центре Минска прошло праздничное мероприятие к Дню Победы. В воздух выпустили тысячи шариков, против которых
Шарики запустили над площадью Победы, после торжественного возложения венков к монументу и
На 4 тысячи шаров с гелием в цветах государственного флага из бюджета
В 2019-м году против запуска гелиевых воздушных шаров во время праздников выступало Минприроды. Это вредит природе: шары оседают на землю или в воду, их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества. Порой упавшие шары съедают животные — мусор может блокировать кишечный тракт.
Против массового запуска шаров запустили петицию, под которой подписались больше 1700 человек. Эти люди считают, что праздник можно провести без вреда и «кучи мусора, запускаемого в небо».
На петицию пришел ответ. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
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В Минске все-таки запустили в небо тысячи красных и зеленых шариков, против которых подписывали петицию
Утром на площади в центре Минска прошло праздничное мероприятие к Дню Победы. В воздух выпустили тысячи шариков, против которых подписали петицию 1700 человек.
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