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В Бобруйске за пропаганду нацистской символики задержан журналист

09.05.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 9 мая в Бобруйске был задержан и доставлен в ИВС журналист Владимир Репик. Он успел связаться с коллегами и сообщил, что ему инкриминируется ст. 19.10 КоАП — пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики.


Фото: личный архив Владимира Репика

Владимир говорит, что поводом для задержания стал короткий видеоролик, размещенный на его странице в соцсетах.

— Там несколько парней избивают нациста в майке со свастикой, продолжительность ролика — примерно 25 секунд. Причем, этому посту уже несколько лет.

По словам Владимира, задерживал его участковый милиционер, обращение было корректным — позволили взять необходимую одежду, средства гигиены, медикаменты, продукты питания. Обыск в квартире не проводился.

— У меня сахарный диабет, поэтому еду нужно принимать по часам и колоть инсулин, — сообщил 60 летний журналист.

Он также рассказал, что, со слов участкового, суд состоится 10 мая.

Владимир Репик — известный бобруйский журналист, специализирующийся на тематике шоу-бизнеса, постоянный участник фестивалей «Золотой шлягер» и «Славянский базар», автор десятков интервью со звездами российской и белорусской эстрады. В последние 3 года был фрилансером и подрабатывал ночным сторожем.

Пару месяцев назад Владимир Репик записал несколько видеообращений к Александру Лукашенко, за которого, как признается, голосовал все 26 лет. В роликах журналист просит помочь ему решить спорный вопрос с домом в деревне — мол, строение было бесхозным, он много лет использовал его под дачу. А теперь сельсовет продал дом первым попавшимся людям без учета его интересов. Журналист не исключает, что эти обращения могли стать поводом для повышенного внимания к его аккаунтам в соцсетях со стороны правоохранителей.

 
 
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Он успел связаться с коллегами и сообщил, что ему инкриминируется ст. 19.10 КоАП - пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение...
 
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