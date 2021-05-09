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«Всех разобрали, а я стою. Ну, думаю, теперь точно расстреляют». История остарбайтера Анны, которая потеряла в войну всех
09.05.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анна Петровна Домарацкая не знает, сколько километров до Германии, но знает, что это очень далеко. По крайней мере осенью 1942-го было так: сначала полмесяца пешком по Беларуси, а затем — долгие дни в душном, заколоченном, темном прогнившем вагоне, набитом такими же как она 16-летними деревенскими хлопцами и девчатами. Потом — конечная где-то под Франкфуртом-на-Майне, клетчатое платье с синей нашивкой «OST» и статус остарбайтера. Через два с половиной года — возвращение на родину, но вместо радости победы — лагерь, допросы и проверки. И только после этого, наконец, спокойная мирная жизнь.
В доме на окраине деревни Мормаль Жлобинского района нас встречает дочь Анны Петровны — Алла. «Мама после смерти Нади, моей сестры, сильно сдала, еще полгода назад была ого-го, а сейчас…», — и Алла подводит нас к маленькой опрятной старушке.
— Мама, это представители власти к тебе.
— Мы же не…
Но Алла показывает жестом, что так будет лучше.
Анна Петровна смотрит на нас своими голубыми бездонными глазами, вокруг них морщины, в руках крючок и ленточки из целлофановых пакетов — из них она вяжет коврики, чтобы потом дарить родным и соседям. На один коврик у нее уходит две-три недели. Подарила и нам.
— Не будешь же просто лежать, вот роблю. Это легко, смотрите, — и Анна Петровна нанизывает петлю за петлей, но вдруг спохватывается. — Ой вам же про войну, — отодвигает в сторону свое хобби, поправляет волосы и немедля начинает рассказ. — Семь классов я закончила тогда. Мне было 15 гадкоў. Отец косил за огородом клевер. Понесла еду я ему. Иду — самолет гудит, а потом как бахнуло — это они бомбили наш новый мост. На ўзгорку на крыльце две сестры сидели, у одной мальчик маленький, вторая — беременная. Как сидели, так и попадали — убило, — делится пенсионерка своими первыми воспоминаниями о том, как ее родную деревню Вердино под Смоленском атаковали фашисты. Это была авиация. Наделала горя и улетела.
«Мы — к окну, шибку протерли — немцы!»
— Думала, страшнее уже не будет, а потом, — на секунду Анна Петровна замолкает. — Всякое было.
Второй раз, и уже надолго, немцы в деревню пришли зимой.
— Уже снег был, слышим — гергечут. Мы — к окну, шибку протерли — немцы! Вначале очень страшно было, а потом мы привыкли. Они все кричали: «Дай яйки». Якия яйки вам? Зима у нас, не несутся куры. И как пошли потом обозы. Каждый день новые. Мы на печи: батька, матка, я, братик Ванька шесть годков и Ниночка маленькая сестренка — еще двух лет нет. А они в хате хозяйничают.
Никто, вспоминает Анна Петровна, мирное население тогда особо не обижал, только еды не хватало — почти всю забирали солдаты. Но потом прознали, что командир достаточно активного партизанского отряда, который скрывался в соседних брянских лесах, родом из их деревни. И тут началось.
«Ниночка даже не плакала. Лежала только пальчиками перебирала и скоро умерла»
— Человек 30 сразу расстреляли. Моих родителей тогда не тронули, мама тифом заболела, папка был глухонемой. А нас, детей, погнали в конец деревни. Я с Ниной на руках, Ванька за подол держится. Сколько мы там находились, уже и не помню. Там страх такой. Сердце немело от ужаса, никто даже не мог плакать. Есть не давали, а оно и не хотелось.
— Но что-то же есть надо было?
— Варили капусту и ели.
— А малышку чем кормили?
— Чем и всех. Ниночка даже не плакала. Лежала только пальчиками перебирала и скоро умерла. А потом мне рассказали, что родителей расстреляли, — лежат за домом, даже не похороненные. Брата забрал бургомистр. А меня и других дальше погнали. День шли, а ночью — в деревнях останавливались.
— Не было мысли сбежать?
— Куда бежать? Родителей нет, дома нет. Я от страха ничего тогда не думала, просто шла.
Сколько дней прошло, когда они оказались в деревне Соколово на Брестчине, Анна Петровна не знала тогда, не вспомнит и сейчас. Там, всех прибывших помыли, потравили вшей, осмотрели и закрыли в церкви.
— Церковь битком набита. Одни девочки и хлопчики, как я. Все голосят. Ой-е! Думали же, что попалят. А я сижу, як дурань, и просто молчу. Помню, что мне все равно было. Так три дня мы просидели и нас снова повели, а потом — в вагоны. Вот так сидели — Анна Петровна наклоняется вперед и обнимает себя за плечи.
Ехали долго, но еще больше стояли в отстойниках. Дорога растянулась на недели две. За это время никого наружу не выпускали.
— Вместо туалета — дырка в прогнившем полу, оправляться приходилось на глазах у всех. Дали нам баночки от консервов, туда раз в день черпачок баланды какой-то нальют и все. Но никто не умер. Думаю, потому, что отбирали в эту поездку самых крепких и здоровых.
«Всех разобрали, а я стою. Ну, думаю, теперь точно расстреляют»
Анна Петровна тогда еще не знала, что попала в остарбайтеры (
Массовая отправка людей в Германию началась весной 1942 года, когда после провала блицкрига 1941 года там возник ощутимый дефицит рабочих рук. В основном в остарбайтеры угоняли здоровую молодежь 16−18 лет. Одних отправляли на заводы и в шахты, других — к сельским бауэрам, третьих — в домашнюю прислугу.
Анна была щуплой и невысокого роста, поэтому ей повезло — ни на завод, ни в шахту ее не взяли.
— Всех разобрали, а я стою. Ну, думаю, теперь точно расстреляют. А потом приходит девушка и говорит, мы тебя забираем и повела меня в кафе кормить.
Впрочем, Анна Петровна вспоминает, что тогда удивилась не этому. А тому, как тоненько был нарезан хлеб, который ей принесли. А еще вкусу кофе, который она до этого никогда не пробовала. Кстати, с тех пор пенсионерка пьет его ежедневно.
Анна попала в семью немки фрау Шмидт. За два года она так и не узнала ее имени.
Девушке дали два клетчатых платья с нашивкой «OST — своеобразный паспорт пленного. Поселили ее прямо в доме, коморка была небольшая, но с окном на церковь. Спала, говорит, на настоящей перине, а ела за одним столом с хозяйкой дома.
Вообще, конечно, это была удача и так везло единицам. Многие остарбайтеры даже мечтать о таком не могли — они спали в хлеву, голодали и терпели постоянные издевательства со стороны хозяев.
Работать приходилось много. По словам Анны Петровны ее трудовой день начинался в пять утра, а заканчивался ближе к полуночи.
Нужно было ухаживать за скотом (у немки было 10 коров и столько же свиней) двухэтажный дом тоже был на ней. Ежедневно нужно было мыть полы, протирать пыль, вытряхивать хозяйскую перину, ну и на кухне делать всю черную работу. Выход за территорию дома был категорически запрещен.
— Не только маме с хозяйкой повезло, но и хозяйке с мамой. Она у нас трудоголик и очень исполнительная, честная. Думаю, они тоже не хотели ее потерять, — это уже в разговор вступает дочь Анны Петровны Алла.
— Что честная, то честная, — подтверждает пенсионерка. — Пойду в погреб за картошкой, а там яблоки, но я никогда не брала.
Не знала, что делать со своей свободой и куда теперь идти
Часть Германии, в которой находилась деревня, где жила Анна, освобождали американцы. Анна Петровна говорит, что сразу и не поняла, зачем вдруг фрау стала выбрасывать за окно белые простыни.
— Спрашиваю «Was ist das?». А она меня прячет. Но все равно ей пришлось меня выдать.
А потом — снова вагон и — дорога в Советский Союз. Радости, вспоминает Анна Петровна, у нее особой не было. Она не знала, что делать со своей свободой и куда теперь идти.
Впрочем, первые полгода никуда идти и не пришлось — не пускали. Она вместе с такими же репатриантами находилась в специальном лагере.
— Ходила на допросы и доказывала, что не предатель. Обидно было все это. Но такое было время.
Через полгода, как только выдали документы, Анна поехала к дядьке на Смоленщину. Но у того — своих восемь ртов, а дело после войны. Поэтому племянница собрала узелок и направилась в родную деревню. А ее-то и нет.
— Я знала, что спалили. Но своими глазами такое увидеть… — впервые Анна Петровна заплакала от собственных воспоминаний. — Один домик, как хлев, и в нем женщина с маленьким ребенком. Ну что, я переночевала. И назад — в Брест, кто-то говорил, что там можно найти работу.
Устроилась Анна Петровна в военную часть. Чем занималась, до сих пор не рассказывает, говорит, подписала бумагу о неразглашении. Там же познакомилась с мужем — сержантом Домарацким. Ну, а потом — дети, внуки, правнуки. В общем, мирная жизнь.
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«Всех разобрали, а я стою. Ну, думаю, теперь точно расстреляют». История остарбайтера Анны, которая потеряла в войну всех
Анне Петровне 95, она не ходит, бывает, и не вспомнит, что было вчера, но то, что происходило с ней 80 лет назад не забудет никогда.
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